Il Paradiso delle Signore: perchè Achille Ravasi è uscito di scena? La verità dell’attore

Novità e cambiamenti si annunciano nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che è stato confermato per il prossimo anno e non solo. Uno dei personaggi più amati della soap made in Italy che va in onda nella fascia quotidiana da qualche anno dopo un debutto di successo in prima serata è sicuramente Umberto Guarnieri interpretato da Roberto Farnesi. Secondo alcuni rumors il ruolo di Guarnieri che nella stagione appena terminata è stato protagonista d’alcuni colpi di scena che ha dovuto affrontare con determinazione come la paternità di Federico e alcuni problemi di Marta, nella prossima edizione subirà dei cambiamenti.

Achille Ravasi scompare: la verità sulle vicende del personaggio

Com’è noto il cast del Il Paradiso delle Signore da settembre affronterà la scomparsa improvvisa di Achille Ravasi e anche in questo caso Guarnieri riuscirà a gestire la situazione con estrema pacatezza. Tuttavia Farnesi ha rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo quanto sia rilevante il suo personaggio nella soap e quanto riesca anche indirettamente ad innescare alcune dinamiche che appassionano i telespettatori. La prossima stagione Guarnieri avrà un nuovo rilancio, di questo Farnesi n’è convinto: “Penso che il mio personaggio avrà un ulteriore rilancio narrativo. Mentre in questa stagione lo abbiamo visto protagonista di vicende strettamente familiari, nella prossima potrebbe evolversi in modo molto diverso”.

Guarnieri sarà coinvolto nella sparizione di Ravasi ma ne uscirà in modo pulito tornando ad essere un imprenditore freddo e distaccato: “Che cosa c’entra lui con la sparizione di quell’uomo. È colpevole di un omicidio? E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto potrebbe tornare a privilegiare il suo aspetto di cinico imprenditore.” Parole quelle di Farnesi che allertano curiosità e interesse e che annunciano l’ennesimo successo stagionale della soap targata Rai.

Roberto Farnesi: “E’ una storia di rinascita…”

Roberto Farnesi che recentemente ha dichiarato che presto diventerà papà di una bambina ha spiegato a Nuovo perchè secondo lui Il Paradiso delle Signore giunto alla sesta edizione riscuote un successo rilevante e a volte inaspettato. L’attore è certo che la soap racconta una storia di speranza e rinascita, fa riferimento ad un periodo storico importante dove la ripresa è stata l’input per crescere e di questo oggi, dopo una pandemia, tutti abbiamo bisogno:

“Viene dato un messaggio di speranza ai telespettatori: adesso è un po’ come se fossimo in guerra, con questa pandemia. Quindi, seguire una storia ambientata negli anni Sessanta, dove si parla di ripresa e di rinascita, dà la spinta che serve a tutti noi in questo momento”. Farnesi è convinto che i cambiamenti sono positivi e che anche ne Il Paradiso delle Signore saranno di sicuro apprezzati dal pubblico che non potrà fare a meno d’emozionarsi.