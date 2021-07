Loredana Bertè problemi di salute: come sta la cantante e cosa le sta accadendo

Loredana Bertè è uno dei pilastri fondamentali del mondo della musica italiana. La sua fantastica voce non ha paragoni e ancora oggi sta cavalcando l’onda del successo con brani musicali degni del suo nome. Purtroppo non partirà per il tour estivo a causa di un problema di salute. Ecco maggiori dettagli.

Assoluto riposo per Loredana Bertè

A causa di alcuni malesseri fisici, i medici hanno imposto a Loredana Bertè di riposare per sottoporsi a un intervento chirurgico e superarlo nel migliore dei modi. L’ingresso in sala operatoria è previsto a ridosso della prima data del tour, ovvero quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli, Udine. Per questo motivo il concerto “Figlia di… Summer Tour 2021” è stato posticipato al 13 agosto. Lo staff della cantante non ha esitato a spiegare la situazione su Instagram senza andare nei minimi dettagli: “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana…dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto…siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021”. Non è stato detto perché e a cosa dovrà operarsi, fatto sta che deve staccare la spina per riprendersi del tutto. Tornerà a cantare e a esibirsi sui vari palcoscenici italiani, non c’è alcuna ombra di dubbio. Nonostante la lieta notizia, i fan vogliono sapere altro. Del resto amano il loro idolo al punto tale da voler avere un quadro più chiaro della situazione.

Mistero sul malessere

Lo staff ha rassicurato i fan con testuali parole: “State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”. Inoltre c’è stato un chiarimento sui biglietti acquistati per la prima data: “I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021”. Per il momento, dunque, non c’è alcuna variazione delle altre date previste dal calendario delle tappe del suo tour. Purtroppo non si sa cosa abbia spinto Loredana Bertè a recarsi in ospedale.

Leggi anche -> Loredana Bertè curiosità: dal primo successo alla finta gravidanza a Sanremo

Curiosità sulla cantante inimitabile

Nata Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, Loredana Bertè è stata sposata due volte: dal 1983 fino al 1987 con Roberto Berger e poi dal 1989 al 1996 con il tennista Bjorn Borg. Spesso ha accompagnato il marito durante degli eventi importanti e ha sempre attirato la critica dei giornali. I suoi brani musicali più noti sono Sei bellissima e Dedicato. Dal 2019 è comparsa nel piccolo schermo in qualità di giurata nelle puntate del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel 2020 ha partecipato a solo tre puntate per via della pandemia che le ha impedito di viaggiare. Ha legato molto con Emma Marrone.

Leggi anche -> Sanremo 2021, Amadeus sceglie Loredana Bertè: la cantante super ospite