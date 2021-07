Luca Laurenti, fisico scolpito al mare, tutto muscoli: il conduttore di Avanti un altro si è mostrato così

Fisico scultoreo e costume a perizoma. E’ così che Luca Laurenti, spalla destra di Paolo Bonolis, ama presentarsi in spiaggia. Lui stesso ha voluto mostrarsi ai suoi follower in tutta la sua perfetta forma, attraverso una foto condivisa su Instagram.

Ironia e allenamento

Luca Laurenti è uno dei personaggi televisivi che riesce sempre a strappare un sorriso. Abituati a vederlo al fianco di Paolo Bonolis, il cantante romano è entrato nei cuori dei telespettatori per il suo modo discreto di porsi e per quella sua particolarità di non prendersi mai troppo sul serio.

Quello che forse non tutti sanno è che lo showman, presenza fissa in “Avanti un altro” e in “Ciao Darwin”, è una persona molto attenta al proprio corpo, che ama mantenere in forma con gli allenamenti giusti. Certo, agli occhi più attenti non è sfuggita la tonicità del suo fisico, soprattutto quando ironicamente, per lo spettacolo, si traveste da donna, ma ecco come il 58enne è apparso nel 2015 sulle spiagge di Formentera.

La religione buddhista

La spalla destra di Paolo Bonolis, come lui stesso ha raccontato, ha avuto un’infanzia contraddistinta dalla forte timidezza. Il comico infatti trascorreva molto tempo da solo e con il tempo ha iniziato a soffrire di ansia e depressione. Nel 1994 Luca Laurenti è convolato a nozze con Raffaella Ferrari, un avvocato lontano dal mondo dello spettacolo, che non solo l’ha reso padre, ma l’ha anche tirato fuori dal suo periodo buio.

Oggi Luca Laurenti è un uomo sereno e con la moglie pratica la religione buddhista. Mens sana in corpore sano potrebbe essere il suo motto ed è quello che traspare dalle foto che l’artista ha condiviso qualche anno fa sui social.

Luca Laurenti muscoloso in spiaggia

La foto ha lasciato tutti spiazzati: Laurenti è stato immortalato in spiaggia con il costume a slip mentre indirettamente mostrava i suoi muscoli definiti, le gambe atletiche e gli addominali scolpiti. Insomma, un vero Bronzo di Riace! Pare inoltre che Laurenti sia stato anche paparazzato poco tempo prima in una spiaggia di nudisti. Un uomo si direbbe, dal pensiero libero.

Sono passati tanti anni dal primo incontro di Palo Bonolis con Luca Laurenti. Se il primo arrivava dai dieci anni di conduzione di Bim Bum Bam, il programma per ragazzi di Italia 1 che ha segnato un ‘epoca (1982-1990), Laurenti era praticamente uno sconosciuto. Mentre Paolo Bonolis si accingeva a fare il salto verso il mondo degli adulti con uno show tutto suo, si è imbattuto nel provino di Laurenti. Fu proprio in quel momento che scoccò la scintilla del loro sodalizio artistico e di una bellissima amicizia che dura ancora oggi. Il racconto parla nello specifico di Luca Laurenti in ritardo e Paolo Bonolis sconcertato. Possiamo immaginare.. Il resto è storia.