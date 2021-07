Alessandra Amoroso, il commovente annuncio su Instagram che ha emozionato i fan: gioia infinita

Alessandra Amoroso, una delle cantanti più popolari del nostro paese, ha recentemente fatto un importante annuncio su Instagram che ha emozionato i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Galatina nel 1986, Alessandra ha raggiunto il grande pubblico nel 2009 partecipando e vincendo l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi dove fin da subito si fece notare per il suo talento. La cantante in più di 10 anni di carriera è riuscita a consacrarsi come una delle artiste più apprezzate del nostro paese ottenendo grandi successi anche dopo la fine del programma in onda su Canale 5, risultato non scontato vista la spietatezza del mercato musicale.

Alessandra Amoroso su Instagram

Alessandra oltre ad essere molto presente nelle radio e nelle orecchie di milioni di ascoltatori, è anche molto attiva su Instagram dove conta 3 milioni e mezzo di follower. Sulla piattaforma condivide alcuni momenti di vita privata e molti contenuti relativi al proprio lavoro. Recentemente la cantante ha condiviso un importante annuncio che rappresenta per la sua carriera e per i suoi fan un importantissimo traguardo.

L’annuncio di Alessandra Amoroso

In particolare Alessandra ha pubblicato un breve trailer che la vede immersa in uno spettacolo di luci all’interno di San Siro. L’annuncio in questione riguarda la prima data dell’artista pugliese all’interno di uno stadio, ma non uno qualsiasi, si tratta di un tempio della musica che ha visto concerti come quello di Bob Marley, Edoardo Bennato, David Bowie, Laura Pausini e molti altri giganti della musica nostrana e internazionale.

L’emozione di Alessandra Amoroso

Nella descrizione del post, Alessandra ha comunicato la data del concerto e l’emozione provata per il raggiungimento di un così importante traguardo: “Tutto accade. 13 luglio 2022. Farò ancora quel passo verso di voi, che siete il mio specchio, questa volta a San Siro, il nostro primo stadio. Biglietti disponibili da questo momento!”. Il breve video non è ovviamente passato inosservato tra i fan della cantante superando le 400 mila visualizzazioni in un solo giorno e ricevendo migliaia di commenti entusiasti per l’importante notizia annunciata.