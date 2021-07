Maria De Filippi e il litigio con Luca Zanforlin, arriva la dichiarazione dell’autore tv

I fan più accaniti di Amici sicuramente ricorderanno il nome di Luca Zanforlin, uno dei principali autori del programma che dopo molti anni al fianco di Maria De Filippi, ha deciso di lasciare il talent show. A tal proposito in molti hanno ipotizzato un possibile litigio tra i due, ma finalmente è arrivata la verità.

Nato a Ferrara nel 1965, Luca dopo essersi laureato in Comunicazione, nel 1992 è entrato a far parte della squadra di autori di Mediaset, per poi approdare nel talent show di Maria De Filippi, dove in poco tempo è diventato uno degli autori principali e nel 2012 co-presentatore della fase serale di Amici 11.

Luca Zanforlin lascia Amici

Nonostante l’ottima squadra formata con Maria, nel 2013 Luca lascia Amici per potersi dedicare al progetto di una fiction in Spagna. Conclusa questa parentesi l’uomo tornerà in casa Mediaset per poi allontanarsi definitivamente dal talent show di Canale 5 nel 2015 quando entra a far parte del cast di Domenica In. La divisione tra Luca e Maria, vista l’assenza di chiarimenti da parte dei diretti interessati, ha lasciato spazio all’ipotesi che tra i due ci fosse stato un grave litigio. Nonostante ciò, a distanza di qualche anno, sono finalmente arrivati dei chiarimenti al riguardo.

La parole di Luca Zanforlin

Luca Zanforlin, in una recente intervista rilasciata al portale PiùDonna, ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi precisando che alla base della loro divisione non c’è stato alcun litigio: “Non è stato il pubblico ad ipotizzarlo, semmai qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi, ma va bene cosi…chi se ne frega… ci sta fa parte del gioco. L’importante è che io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra” per poi aggiungere: “Oltre l’amicizia c’è una stima reciproca indiscussa. Maria è la donna che mi piacerebbe essere laddove mi si presentasse la possibilità di rinascere femmina. Succede anche che litighiamo o ci arrabbiamo (solitamente il litigio non dura più di qualche ora) […]”.

Il rapporto tra Maria e Luca

Insomma sembra che ancora oggi tra i due ci sia un ottimo rapporto basato su un legame che dura da più di vent’anni e che va oltre l’aspetto lavorativo. Tra Luca e Maria c’è una forte amicizia basata su una grande stima reciproca.