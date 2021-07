Luca Argentero avete mai visto la sua ex moglie? Bellissima attrice

Luca Argentero è tra gli attori più bravi del panorama cinematografico italiano, artista di talento ha partecipato a pellicole importanti e ora è anche star della fiction: il suo ruolo in Doc nelle tue mani interpretato nel periodo a cavallo della pandemia e del lockdown lo ha reso ancora di più amato e popolare. Attualmente Luca è sul set della seconda serie della fiction e d’alcuni scatti social è molto felice d’aver ripreso i panni del d’Andrea Fanti. Il debutto in tv di Luca Argentero risale ad una vecchia edizione del Grande Fratello dove l’attore si fece notare soprattutto per la sua evidente bellezza.

Luca Argentero e Myriam Catania come sono oggi i rapporti tra i due ex

Artista eclettico, talentuoso, e bellissimo Luca ha un folto stuolo di fans anche se nella vita privata è sempre stato fedele e innamorato delle sue compagne. Marito solo da qualche settimana di Cristina Marino che lo scorso anno lo ha reso padre Luca ha alle spalle un matrimonio con Myriam Catania, i due sono stati sposati per 7 anni ma la loro storia è iniziata nel 2004. Una relazione, secondo quanto riporta la nipote di Simona Izzo, felice e ricca d’entusiasmo finita in seguito al verificarsi d’una serie di motivi. Anche Myriam è un’attrice, parte della grande famiglia Izzo e di conseguenza anche una brava doppiatrice, ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip dove non ha esitato a dimostrare tutte le sue fragilità.

Anche Myriam, come Argentero, oggi ha un nuovo compagno ed è mamma ma non manca quando ha l’occasione di ricordare quanto sono stati felici gli anni trascorsi accanto all’attore di Doc nelle tue mani: “Eravamo davvero belli insieme, eravamo felici, abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35 anni. È il più bello che ci sia, il più entusiasmante, dove si rischia di più, dove si ha di più. Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui”.

Myriam Catania: “Non siamo rimasti amici perchè…”

Myriam Catania ha poi spiegato che nonostante l’affetto e l’amore che ha tenuto legati lei e Luca per tanti anni non sono rimasti amici, il loro rapporto è stato troppo intenso per trasformarsi in amicizia: “Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo.”

Myriam tuttavia è grata a Argentero, l‘è stato vicino in un momento non facile della sua vita: ” Mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire”. Ricordarlo nella sua linea della vita è il minimo che poteva fare: “Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata”