Romina Power, l’accorato appello della ex di Al Bano: “Prima che sia troppo tardi”

L’attenzione di Romina Power per alcune cause riguardanti la salvaguardia dell’ambiente è nota e, in uno degli ultimi post Instagram, la ex moglie di Al Bano ha voluto concentrare l’interesse di chi la segue su un problema che le sta molto a cuore.

Da anni, Romina Power si batte per impedire la realizzazione di un depuratore con scarico nel mare di Torre Colimena, zona del Salento particolarmente amata dalla ex di Al Bano e dagli abitanti del luogo. La realizzazione di un sistema che versa acque sporche a pochi metri dal mare era già stata portata all’attenzione da Romina che, alcuni mesi addietro, aveva organizzato una manifestazione in difesa della Costa salentina e della Salina dei Monaci, habitat naturale dei fenicotteri rosa e di tartarughe marine, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo nella battaglia contro il progetto di scarico a mare del depuratore consortile di Sava e Manduria.

A distanza di tempo da quella manifestazione cui parteciparono più di 100 persone con l’intento di trovare una soluzione alternativa al problema dello scarico in mare, Romina Power continua a lottare per la causa attraverso le pagine del settimanale Gente. Intervistata, la cantante e attrice americana ha continuato a sostenere le sue tesi rivolgendo un appello ai cittadini e ai dirigenti.

Romina Power lotta per una giusta causa

“Non finirò mai di amare il Salento – ha spiegato Romina Power – , le sue acque limpidissime nonostante il carico turistico estivo ed è per questo che mi addolora l’ipotesi che proprio qui, a due passi dalla Salina e dal Chidro, dalle spiagge e dai fondali ricchi di storia si possa pensare di scaricare le acque di un depuratore fognario!”.

Con queste parole, la ex di Al Bano Carrisi si è esposta ancora una volta nella sua battaglia per la tutela dell’ambiente dove ha trascorso una parte importante della sua vita.

“Non si può costruire un depuratore in una riserva naturale. Non sono contro i depuratori, ma contesto la scelta di costruirne un depuratore così grande in una zona ricca di riserve e natura”, ha aggiunto Romina che, poi, ha lanciato un accorato appello a tutti i suoi fan sui social.

Leggi anche–>Romina Power torna in Puglia | Attacco di nostalgia dopo Albano | “Qui per sempre”

Leggi anche–>Romina Power, voglia di natura insieme a lui | Gli scatti d’amore dell’ex di Albano

L’appello social di Romina Power

“Salviamo la natura che ci è rimasta prima che sia troppo tardi! – ha scritto Romina Power su Instagram – . Avere rispetto per la natura significa avere rispetto delle future generazioni. Cerchiamo di lasciargli una terra vivibile. Anche perché un giorno non possiate dire, ‘sono rimasto inerme a testimoniare questo scempio’”.

In tanti hanno applaudito l’impegno social della ex di Al Bano, prima fra tutte la figlia Romina che ha commentato: “Fiera di te e del tuo impegno per il sociale”.

“Da anni proponiamo soluzione alternative e spero vivamente che chi ha promesso che non ci sarebbe stato lo scarico a mare si assuma le responsabilità delle promesse fatte”, ha concluso la Power rivolgendosi direttamente ai politi che si erano impegnati affinché il depuratore di scarico non venisse realizzato.