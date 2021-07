Elisa De Panicis, il look al Festival di Cannes è super hot: come ha sfilato la ex del Gf Vip

Sul red carpet del Festival di Cannes, Elisa De Panicis ha sfilato sfoggiando una serie di look super hot: trasparenze e lunghezze hanno attirato l’attenzione dei fotografi.

Elisa De Panicis si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. La sua permanenza nella casa di Cinecittà non fu lunga, ma fece molto discutere la diatriba tra lei e Salvo Veneziano, poi escluso dal reality show per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa. Uscita dal gioco, la De Panicis ha continuato a far parlare di sé per alcuni gossip.

Lontana dall’Italia da un po’ di tempo, Elisa è stata una delle ospiti del Festival di Cannes, dove ha avuto modo di sfilare mettendo in evidenza alcuni outfit che hanno fatto davvero discutere. Alcuni dei look sfoggiati dalla ex del Grande Fratello Vip, hanno giocato su lunghezze e trasparenze davvero hot che hanno fatto il giro della rete.

Elisa De Panicis, i look hot sul red carpet

Il Festival di Cannes, com’è noto, non è solo momento dedicato al cinema e agli artisti del grande schermo, ma anche una vetrina per modelle ed influencer.

Ospitata all’evento, Elisa De Panicis ha fatto molto chiacchierare per le sfilate sulla Croisette e le serate di gala in Costa Azzurra.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si è presentata sul red carpet con un abito a rete nero e lungo fino ai piedi, arricchito da due occhi blu all’altezza della vita.

Completamente nude sulla parte posteriore, il look della De Panicis non è passato inosservato agli occhi dei fotografi presenti al Festival.

Ma non è tutto: in occasione di una serata di gala, Elisa ha presenziato con un elegante abito arricchito da ricami neri che coprivano solo la parte superiore del busto.

Elisa De Panicis, il cappotto giallo super sexy

I look neri vedo-non vedo con cui Elisa De Panicis ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes non sono stati i soli ad aver attirato l’attenzione.

L’influencer ha deciso di mettere in mostra tutta la sua bellezza indossando anche un abito giallo con bottoni, simile ad un trench, arricchito da una scollatura vertiginosa sul seno e uno spacco che ha lasciato sbigottiti.

Senza ombra di dubbio, questa occasione è stata per la De Panicis una delle migliori per mettere in evidenza la sua bellezza e far chiacchierare la Croisette.