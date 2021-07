Amici, perchè Timor Steffens ha lasciato il programma? La verità dopo anni

Timor Steffens è stato uno dei maestri di ballo delle recenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. Nell’ultima edizione il suo posto è stato assegnato a Lorella Cuccarini. Molti si sono chiesti perché è andato via. Ecco la risposta.

La strabiliante carriera di Timor Steffens

Nato a Roermond il 9 ottobre 1987, Timor Steffens è un ballerino e coreografo olandese. Il suo talento è stato riconosciuto al punto tale da vederlo accanto a Michael Jackson nel suo ultimo tour intitolato This is it. Inoltre ha anche collaborato con un altro cantante decisione: Chris Brown. Ha iniziato a dedicarsi alla danza all’età di 6 anni. Nel 2008 ha partecipato alla versione olandese e belga del talent show So you think you can dance e ha ottenuto il secondo posto. Nel 2009 è andato in giro per il mondo con Michael Jackson che poi il tour si interruppe a causa della sua morte. Quando è arrivato in Italia nel 2015 è diventato direttore artistico di The voice of Italy e dal 2018 al 2020 è stato un maestro di ballo nel talent show di canale 5. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto è entrato nel cuore dei telespettatori per la sua gentilezza e il suo garbo. A differenza di Alessandra Celentano aveva un metodo di insegnamento diverso, infatti grazie a lui sono immerse tante personalità. Purtroppo adesso non compare più davanti alle telecamere di Amici perché è stato sostituito da Lorella Cuccarini. Ecco perché non c’è più accanto alla Celentano e a Veronica Peparini.

Timor non ha avuto la parola

Nel periodo della piena pandemia Amici 19 è andato avanti fino alla fine dando la vittoria a Gaia Gozzi. I telespettatori ricorderanno sicuramente dello scontro avvenuto tra la De Filippi, la Celentano e Timor. In poche parole i due maestri sostenevano il ballerino Javier Rojas che veniva sempre sminuito per esaltare il talento di Nicolai Gorodiskii. Quando quest’ultimo è stato costretto ad abbandonare lo studio, tutti si sono alzati per applaudire tranne Timor e Alessandra. La conduttrice ha evidenziato il comportamento scorretto, così Alessandra si è difesa dicendo che non si è mai alzata per nessuno. Anche Timor stava per dare una spiegazione, ma la De Filippi ha fatto andare avanti la puntata senza dargli modo di parlare. I telespettatori hanno sostenuto il maestro di ballo perché spesso Nicolai gli ha mancato di rispetto.

Il lungo post per i finalisti

Il giorno dopo la finale di Amici Timor ha pubblicato un post in cui si era complimentato con tutti i finalisti, compreso Nicolai. Ha sempre detto che Gaia avrebbe portato a casa il montepremi perché sa gestire bene il palcoscenico. Per quanto riguarda lo scontro con la De Filippi, non ne ha fatto parola. I fan credono che sia questo il motivo che abbia spinto Timor a non ripresentarsi nel programma.

