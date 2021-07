Gianni Sperti lo ha ammesso, la sua risposta spiazza tutti. Le parole del protagonista di Uomini e Donne

Gianni Sperti ha rotto il silenzio e ha ammesso ciò che ormai è sotto gli occhi di molti. Tutto è partito da un follower che non ha esitato a dire la sua e l’opinionista di Uomini e Donne, non ha potuto fare a meno di rispondere. Ecco cosa è successo

La riservatezza di Gianni Sperti

E’ uno dei pilastri di Uomini e Donne: Gianni Sperti assieme a Tina Cipollari, è una figura fedele e presente, fin dalla prima puntata, nel dating show di Maria De Filippi. Entrambi ormai entrano nelle case dei fan del programma tutte le settimane da oltre 20 anni e i loro profili social sono molto seguiti.

Essere un Vip, spesso richiede di dover dire i fatti propri ed è quello che è successo ultimamente proprio a Sperti, il quale come sappiamo, è una persona particolarmente gelosa della propria vita privata.

Ritocchini si o no?

Uno degli argomenti che interessa particolarmente i fan di Gianni Sperti, oltre al suo orientamento sessuale, è se l’ex ballerino si sia sottoposto o meno a qualche ritocchino estetico. I suoi stessi follower gliel’hanno chiesto spesso e lui non ha mai dato una risposta diretta. Fino a poco tempo fa, quando un utente gli ha scritto semplicemente queste parole: ” Ancora ritocchini? Hai stravolto il viso”.

Gianni Sperti questa volta non ha esitato a rispondere: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino…ho rifatto il minimo indispensabile…” Un’ammissione che non è passata inosservata.

La notorietà

Come già accennato, si è spesso parlato dei ritocchini dell’opinionista di Uomini e Donne. L’argomento è stato affrontato anche su Novella 2000, dallo stesso direttore Roberto Alessi. Quest’ultimo poi come riferito da LaNostraTv, ha specificato che Sperti in passato non ha mai reagito bene alle insinuazioni sui cambiamenti del suo viso. “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso…”, ha sottolineato il direttore.

Alessi del resto ha specificato che ciò che fa Gianni Sperti sono sostanzialmente fatti suoi, ma è anche vero che quando una persona è costantemente in televisione, possono nascere alcune domande.

“Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene…”, ha dichiarato Alessi. E ha aggiunto: “Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare”.