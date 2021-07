Maria Elena Boschi in rosso lascia senza fiato Giulio Berruti: il commento dell’attore

Maria Elena Boschi in rosso e oro stupisce il fidanzato Giulio Berruti: le parole dell’attore su Instagram.

Estate: è ora di staccare dal tran tran quotidiano. Tra le coppie più chiacchierate del momento, c’è chi preferisce approfittare di questo periodo per trascorrere più tempo insieme ai propri figli, come Raimondo Todaro con la piccola Jasmine, chi invece è alle prese con i nuovi arrivati in famiglia, come Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese con la piccola Luna Marì. E poi c’è chi si dedica al relax totale, godendosi il sole caldo della bella stagione e gli eventi che tanto sono mancati nell’ultimo anno. Tra questi ci sono sicuramente Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, più innamorati che mai.

L’estate di Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi è alle prese con gli impegni politici, ma nulla le vieta di ritagliarsi dei momenti per godersi le calde giornate estive. Tra yacht ed eventi a teatro, la deputata sfrutta ogni momento libero per divertirsi e rilassarsi insieme al suo compagno Giulio Berruti.

Sull’isola di Ponza con Giulio Berruti

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Oggi al largo dell’isola di Ponza su un fantastico yacht. Negli scatti Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si godono la bellezza del Tirreno e si lasciano andare a momenti di tenerezza, abbracciandosi circondati dall’azzurro del mare. Tra i due tutto sembra andare a gonfie vele, anzi, come confessato dalla deputata a Verissimo, l’idea di diventare genitori non è poi così lontana: presto la famiglia potrebbe allargarsi!

Massima eleganza a Teatro con Roberto Bolle

Ma non c’è solo il mare nelle vacanze di Maria Elena Boschi. La deputata, infatti, ha assistito a uno spettacolo di Roberto Bolle al Teatro dell’Opera di Roma. A colpire è stato soprattutto il suo outfit: un completo rosso fuoco come la tinta del rossetto che ha scelto, accompagnato da orecchini in oro, una morbida clutch della stessa tonalità e un bracciale a manchette, un must-have di questa stagione, indossato anche da Charlotte Casiraghi al party esclusivo organizzato a Cannes da Chanel.

Il commento di Giulio Berruti

Maria Elena Boschi ha documentato la serata trascorsa a teatro con una serie di foto condivise sul suo profilo Instagram, tra cui una proprio con il ballerino Roberto Bolle. Ma a sorprendere gli utenti più di ogni altra cosa, è stato il commento di Giulio Berruti. L’attore, solitamente molto riservato sulla sua vita privata, questa volta non ha resistito e ha lasciato delle parole sotto lo scatto della fidanzata, con tanto di cuoricino: “Che bello il mio amore grande ❤️”, ha scritto sul profilo Instagram di Maria Elena Boschi.

Le parole dei follower

Quello di Giulio Berruti, ovviamente, non è stato l’unico commento. Tra i suoi follower c’è chi le scrive: “È vero sei anche molto bella ,ma la tua intelligenza mi piace ancora di più”,“Bellezza e perfezione in un unica donna” e anche “La classe .. la competenza.. la bellezza”. Altri la definiscono “Red Queen”. E anche Bolle ha aggiunto un cuoricino alla foto della deputata.