Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro e l’amore della sua vita, il ballerino felice accanto a lei

Raimondo Todaro dichiara al mondo il suo unico amore: non poteva che essere lei.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. I fan non sono più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del talent show, nonché i nuovi volti all’interno della giuria e del corpo insegnanti. Due pilastri del programma, infatti, hanno deciso di abbandonare il palco di Rai 1 per dedicarsi ad altri progetti: Guillermo Mariotto e Simone Di Pasquale. Per ingannare l’attesa, gli appassionati della trasmissione di Milly Carlucci seguono le vite di coloro che hanno fatto la storia dello show: tra questi, c’è anche Raimondo Todaro.

La carriera di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro nasce a Catania il 19 gennaio 1987, ma fino a 16 anni vive a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Fin da piccolo mostra una certa propensione per il ballo, che inizia a studiare a soli 5 anni insieme al fratello Salvatore. Ben presto, scopre di avere un grande talento e comincia a partecipare a diverse competizioni. Vince il primo campionato italiano all’età di 9 anni e non smette mai di dare il massimo nella disciplina che lo ha appassionato fin da piccolo: è stato campione italiano di ballo per ben 18 volte nelle varie discipline (danze standard, danze latino americane e combinata 10 balli).

La storia con Francesca Tocca

Il vero successo arriva nel 2005, quando viene scelto come insegnante per la seconda edizione di Ballando con le Stelle. Qui fa la doppietta, vincendo il programma prima in coppia con Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto, e poi con la campionessa di salto in lungo Fiona May. Ma oltre a portargli una grande popolarità, il ballo porta nella vita di Raimondo Todaro anche l’amore. Nel 2014, infatti, sposa la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca, da cui ha una bambina: Jasmine. La loro relazione, purtroppo, non dura molto e i due si separano nel 2019, pur rimanendo in ottimi rapporti.

Innamorato di Jasmine

Da allora, Raimondo Todaro non ha fatto altro che riversare tutto il suo amore sulla piccola Jasmine. Nonostante la separazione da Francesca Tocca, il ballerino del talent show di Rai 1 non si è allontanato da sua figlia. Anzi, si sta godendo l’estate insieme a lei. In vista dei prossimi mesi, soprattutto della stagione autunnale che sarà carica di impegni professionali, il ballerino sta approfittando delle calde temperature per rilassarsi e trascorrere del tempo con Jasmine.

Le parole di Raimondo Todaro

Come testimoniano i video pubblicati sul suo profilo Instagram, Raimondo Todaro non perde occasione per scherzare con la figlia e trascorrere insieme a lei momenti di pura felicità. Un’emozione che soltanto lei e nessun’altra donna è in grado di dargli. Come dichiarato dal ballerino nel corso di un’intervista a Nuovo, l’amore per Jasmine è impagabile: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”.