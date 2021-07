Barbara De Santi la ricordate così? Dimenticatela, eccola oggi dopo Uomini e Donne, cambio look

Barbara De Santi, protagoniste indiscussa del trono over di Uomini e Donne, ha condiviso con i suoi fan un importante cambio look. Scopriamo di cosa si tratta.

Barbara ha preso parte al cast di Uomini e Donne nel 2013, riuscendo in poco tempo a emergere tra tutti i suoi colleghi per la personalità forte e tenace. Nel corso dello show ha dimostrato in svariate occasioni di non avere peli sulla lingua e di esprimere la propria opinione senza alcun problema, cose che l’hanno resa tra i nomi più apprezzati del programma in onda su Canale 5.

Le esperienze televisive di Barbara

Uomini e Donne per la donna non è stata l’unica esperienza televisiva, infatti De Santi in passato ha preso parte a Ok il Prezzo è giusto dall’89 al 93. Ovviamente il suo nome è arrivato al grande pubblico grazie alla partecipazione al programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Quest’occasione le ha permesso di lavorare con numerosi brand oltre che di dare il via a un proprio sito in cui recensisce prodotti appartenenti al mondo della moda. Inoltre nel 2018 Barbara è tornata a far parte del cast di Uomini e Donne dopo 3 anni di assenza.

Cambio look per Barbara De Santi

L’ex concorrente dello show di Canale 5, è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 100 mila follower con cui ama condividere momenti di lavoro, consigli per gli acquisti e anche alcuni momenti di vita privata. Recentemente la donna ha mostrato ai propri fan un importante cambiamento estetico, pubblicando uno scatto che mostra il restyling da lei effettuato. Nella descrizione della foto Barbara ha scritto: “Rinnovarsi, restyling anche solo per passare un sabato sera sul divano davanti alla TV.”

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, Maria De Filippi stufa rivoluziona tutto: “Non voglio più…”

La reazione dei fan

Il cambiamento di Barbara sembra essere stato molto apprezzato dai follower e dai fan del programma che hanno commentato in centinaia mostrando affetto nei confronti della donna e complimentandosi per la sua bellezza. Inoltre lo scatto pubblicato dall’ex di Uomini e Donne ha ottenuto un ottimo riscontro superando i 2000 like.