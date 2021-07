Benedetta Rossi come non l’avete mai vista: capelli ricci e lunghi, irriconoscibile

Benedetta Rossi come non l’avete mai vista: dal taglio corto e liscio all’acconciatura lunga e riccia. Irriconoscibile!

È una delle food blogger più seguite in Italia, con le sue ricette ha rivelato a tutti i segreti della cucina italiana ed è riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua semplicità: parliamo di Benedetta Rossi. Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, apprende i segreti dell’arte culinaria direttamente direttamente dalle mani della madre e della nonna. La sua passione per il cibo è tale che decide di dedicare fin da subito la sua vita alla gastronomia. Così, negli anni ‘90 apre un agriturismo immerso nella natura marchigiana insieme alla sua dolce metà, Marco Gentili. La svolta arriva con l’apertura di un blog in cui spiega come realizzare le ricette della tradizione: la sua popolarità cresce a vista d’occhio e la porta fino in televisione, dove conduce il suo personalissimo programma “Fatto in casa per voi”.

Benedetta Rossi e la sua vita con Marco Gentili

Ma oltre a condividere con i suoi fan la passione per la cucina, Benedetta Rossi ama raccontare molto anche della sua quotidianità. Sul suo profilo Instagram, dov’è seguita da quasi 4 milioni di follower, pubblica regolarmente foto della sua vita insieme a Marco. La coppia, sposata da oltre 10 anni, vive in una casa meravigliosa: un antico casolare circondato dal verde. A fargli compagnia in questa villa da sogno, c’è l’amico a quattro zampe Cloud: una vera star del web!

Non la solita acconciatura

Navigando tra le foto pubblicate dalla food blogger, a catturare l’attenzione è uno scatto che la ritrae da giovanissima. Benedetta Rossi, 49 anni, si mostra con un look totalmente diverso da quello attuale: colore naturale e lunghissimi capelli ricci! Un’acconciatura lontanissima da quella che preferisce portare ora: i fan, infatti, sono abituati a vederla liscia e con un taglio decisamente corto.

Benedetta Rossi tra fan e hater

Ma è proprio la naturalezza con cui Benedetta Rossi condivide anche questi attimi della sua vita che ha conquistato il popolo del web, sebbene non manchi chi critica il suo modo di fare. Nello specifico, la food blogger diverse volte è stata accusata di essere una “contadinotta”, sia nello stile che nel comportamento. Ma la star di “Fatto in casa per voi” non si è lasciata scalfire da questi commenti, anzi, ha replicato:

“È vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da “geni del marketing” che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più “adeguate ai social” per far “evolvere la mia immagine” in qualcosa di più “cool”. Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici. Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!”.