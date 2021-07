Il Paradiso delle Signore, quando è previsto l’inizio della sesta stagione? Ecco la data

Nonostante ancora manchi molto all’inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore i fan sono già in trepidante attesa. Per fortuna adesso sembra esserci una data definitiva per l’avvio della fiction, scopriamola.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle Signore ha fin da subito riscosso un successo incredibile, diventando una delle fiction più apprezzate e seguite del nostro paese. Inoltre dal 2018 la serie non è più trasmessa in prima serata ma in day time nel pomeriggio di Rai 1. Questa scelta pare essersi dimostrata vincente permettendo al prodotto realizzato da Monica Vullo di raggiungere e conquistare nuovi telespettatori.

Il Paradiso delle Signore 6

In attesa dell’inizio della sesta stagione, sono state molte le anticipazioni riguardo l’arrivo di nuovi personaggi e il ritorno in scena di altri, che hanno stuzzicato notevolmente la curiosità dei fan della serie. Ma quando è prevista la messa in onda? Nonostante un’indiscrezione che supponeva un possibile inizio della nuova stagione anticipato al 6 settembre 2021, i fan purtroppo dovranno aspettare una settimana in più per vedere i loro amati personaggi immergersi in nuove affascianti avventure e coinvolgenti intrecci amorosi.

Inizio de Il Paradiso delle Signore 6

Infatti a fare chiarezza riguardo la data di inizio de Il Paradiso delle Signore è stata Rai Pubblicità, ente che si occupa delle comunicazioni commerciali per la rete televisiva pubblica, che durante la presentazione dei palinsesti autunnali per il 2021 ha reso noto l’avvio ufficiale della nuova stagione televisiva a partire dal 12 settembre. In particolare i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore saranno trasmessi a partire da lunedì 13 settembre.

Le prime anticipazioni

L’appuntamento rimane sempre su Rai 1 dalle 15:55 alle 16:35 subito dopo Oggi è un altro giorno, talk show confermato per il secondo anno consecutivo, condotto da Serena Bortone. Secondo le prime anticipazioni, la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore porterà con sé tanti sconvolgimenti per le vite dei tanto amati protagonisti con l’arrivo di nuovi misteriosi personaggi e grandi novità per alcuni volti storici della serie.