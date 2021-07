Federica Panicucci incanta tutti sui social: lo scatto in bikini luminoso è da urlo

Federica Panicucci incanta tutti attraverso i suoi recentissimi post su Instagram. La bellissima conduttrice ha condiviso una carrellata di foto, in cui si mostra al top, in bikini sensuali e scintillanti.

Brillantissima sotto i raggi del sole

Avere 50 anni e dimostrarne 20. Federica Panicucci è l’eterna ragazza dai lunghi capelli biondi e dal sorriso solare. Finita l’ultima stagione di Mattino Cinque, portata avanti con il successo di sempre, la bella Federica si è concessa un pò di relax prima di ritornare a bomba sui social con delle foto pazzesche.

I fan infatti non hanno fatto che riempirla di cuoricini dopo aver visto gli scatti che la conduttrice ha deciso di pubblicare, mostrandosi in bikini, in tutta la sua bellezza. I bikini della Panicucci sono quelli di tendenza di quest’Estate 2021 e non passano di certo inosservati perchè sono caratterizzati da luccichii, scintille e brillantini. Si, proprio così: la moda di quest’anno sulle spiagge è all’insegna del glitter e del lurex. L’obiettivo è quindi quello di brillare al sole come gioielli scintillanti, per sentirsi luminose e bellissime. E Federica ammettiamolo, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Federica Panicucci, mamma orgogliosa

Occhiali da sole, accessori a tema mare e bikini in filato viola luminoso: è così che Federica Panicucci si è mostrata ai suoi fan negli ultimi giorni. Il costume firmato Le Naty, abbellito con due stelle marine poste all’attaccatura del triangolino le dona tantissimo e il suo stile ha già ispirato tantissime donne. Anche il settimanale Gente ha voluto mettere in risalto lo stile di Federica, dedicandole una copertina.

Al settimanale di Monica Mosca Federica Panicucci ha raccontato della sua estate a Forte dei Marmi, dove è insieme alla sua famiglia. Ha fatto sapere della sua felicità sui recenti traguardi dell’Italia, sia in ambito musicale che sportivo e poi ha dichiarato di essere una donna soddisfatta:

“Quando mi guardo allo specchio riconosco uno sguardo appagato: sono una mamma orgogliosa, una conduttrice che si dà al massimo per un programma nel quale crede e al quale tiene moltissimo, Mattino Cinque, che ha appena chiuso una stagione brillante e piena di riscontri positivi…” Ha sottolineato.

Stessa opinione in ambito sentimentale. La Panicucci da tempo è al fianco dell’imprenditore milanese Marco Bacini, dopo essersi separata dal suo precedente marito dj Fargetta. La sua nuova relazione va a gonfie e vele e la coppia appare sempre molto affiatata.