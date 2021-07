Lorella Cuccarini senza filtri | Le confessioni hot della maestra di Amici

Reduce dal successo dell’ultima edizione d’Amici 2021 dove ha assunto il ruolo di coach di ballo contrastando con determinazione la maestra Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini è in questi giorni al centro delle polemiche per il post di cordoglio pubblicato in occasione della morte di Raffaella Carrà. Criticata per la sua non sincerità visto che con la famosa showgirl aveva avuto in passato qualche contrasto Lorella si è giustificata in queste ore spiegando che portare rancore non ha senso, ma soprattutto il suo affetto per Raffaella era immenso: ““Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo” ha dichiarato la conduttrice in una storia Instagram.

Lorella Cuccarini moglie perfetta e mamma orgogliosa

Personaggio molto amato, sulla cresta dell’onda d’anni Lorella Cuccarini ha accettato con entusiasmo di far parte del corpo docente d’Amici, si è affezionata ai suoi giovani ballerini incoraggiandoli a fare meglio e a credere in se stessi ed è diventata anche l’alter ego di Alessandra Celentano con cui si è scontrata in più occasioni. Soddisfatta come artista, prossima a realizzare tanti progetti futuri legati soprattutto alla danza Lorella nelle settimane scorse ha rilasciato un’interessante intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex conduttrice de La vita in diretta ha parlato del suo lavoro ma anche della vita privata spiegando come vive il ruolo di madre e moglie.

Sposata con Silvio Testi da circa 30 anni Lorella non ha esitato a confidare alla conduttrice di Verissimo che le ha fatto anche domande molto private e intime che il segreto per far funzionare un matrimonio è solo uno: “Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta.“ Da questa unione perfetta sono nati quattro figli Sara, Giovanni e i due gemelli Giorgio e Chiara che Lorella ha cercato di seguire personalmente compatibilmente con i suoi impegni di lavoro.

Lorella Cuccarini: “Ho sempre avuto rispetto per il pubblico”

A suo agio nel salotto di Silvia Toffanin Lorella Cuccarini ha fatto un bilancio della sua carriera, ha confidato d’essersi sempre impegnata molto per arrivare al pubblico a cui ha mostrato sempre tanto rispetto: “Ho sempre sentito forte il senso di responsabilità., e ho sempre avuto molto rispetto del pubblico. “

La conduttrice ha poi concluso: “C’è un patto con il pubblico che per me è chiaro e penso che ancora oggi l’unico vero nostro editore sia il pubblico.” Lorella ha anche ammesso d’aver vissuto dei momenti bui che ha superato pensando che aveva sempre qualcosa da cui tornare.