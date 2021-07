Palinsesti Rai 2021/22: novità The Voice Senior e Tale e Quale Show, slitta Ballando con le Stelle

Martedì 22 giugno sono arrivate le prime anticipazioni riguardo l’offerta televisiva della Rai durante la stagione 2021/22. Tra le novità più interessanti anche dei colpi di scena decisamente inaspettati. Scopriamo di cosa si tratta.

La programmazione 2021/2022 è avvenuta a Roma ed ha anche rappresentato l’ultimo atto dell’amministratore delegato uscente Fabrizio Salini, in attesa delle nuove nomine. Ad aprire la conferenza è stato Marcello Foa, presidente Rai, in collegamento da Milano che ha ricordato l’importanza di un evento del genere anche in vista di una rinascita dopo l’ultimo anno e mezzo segnato dalla pandemia.

Orietta Berti approda a The Voice Senior

Tra le novità presentate molte conferme e anche alcuni cambiamenti succulenti. Tra questi indubbiamente il ritorno in prima serata di The Voice Senior, talent show musicale dedicato alla terza età condotto da Antonella Clerici che nell’edizione passata ha registrato risultati inaspettati raggiungendo il 20% di share. Secondo quanto annunciato il programma vedrà degli importanti cambiamenti in giuria, in particolare Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi saranno sostituiti da Orietta Berti, nome in grande rispolvero dopo la chiacchieratissima partecipazione a Sanremo e il successo di Mille brano in collaborazione con Fedez e Achille Lauro. Ad affiancare la storica cantante riconfermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Novità in giuria per Tale e Quale Show

Quella di The Voice Senior non sarà l’unica giuria a cambiare, infatti anche in Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, dovrebbe arrivare un nuovo giurato a sostituire l’attore Vincenzo Salemme. Secondo le indiscrezioni il personaggio in questione potrebbe essere Cristiano Malgioglio che dopo l’esperienza al Grande Fratello tornerebbe in casa Rai.

L’inizio di Ballando con le Stelle e il nuovo show di Alessandro Cattelan

Inevitabilmente confermato anche Ballando Con le Stelle, show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il programma però, a differenza di quanto successo durante la scorsa stagione non andrà in onda a partire da settembre ma prenderà il via il 16 ottobre, infatti le ultime settimane di settembre e le prime del mese successivo saranno impegnate da una delle più importanti novità della rete ammiraglia, Da Grande, programma evento direttamente dall’Arena di Verona affidato a Amadeus e Alessandro Cattelan che dopo aver lasciato Sky torna in casa Rai a distanza di 13 anni.