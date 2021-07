Romina Power a ruota libera sull’ex marito Albano: “In camera d’albergo non…”

Una delle protagoniste della musica del cinema italiano è sicuramente Romina Power, ex moglie di Albano Carrisi. I due cantanti non sono più una coppia fissa dal punto di vista affettivo, in quanto il cantante di Cellino San Marco è impegnato con Loredana Lecciso. Nonostante tutto continuano ad avere un forte sodalizio artistico. Per tale ragione Romina ha lasciato una bella intervista nel programma di Serena Bortone su Rai 1 dove sono emerse delle indiscrezioni inaspettate.

Rivelazione inaspettata di Romina

Romina Power e Albano Carrisi hanno fatto sognare tanto gli italiani e quando decisero di separarsi questa notizia creò un generale malcontento. Anche se si sono lasciati dopo anni di matrimonio, hanno ripreso a cantare insieme mano nella mano su tutti i palcoscenici del mondo. Proprio Romina, però, ha rivelato una cosa inaspettata nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai 1 dove ha parlato a ruota libera della sua vita sia professionale che privata. Non a caso ha confessato una cosa che Albano non potrà fare più in albergo. Scopriamo di cosa si tratta.

“In camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente”

Nello studio di Serena Bortone Romina Power ha fatto una confessione inaspettata. Dato che lei e Albano Carrisi non sono più una coppia dal punto di vista affettivo, non hanno più alcun dibattito nella stanza dell’albergo dopo le loro esibizioni: “Adesso è più divertente fare i concerti con lui. Ora, sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente. Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”. Ciò dimostra che anche dopo la fine di una relazione i rapporti basati su stima e affetto possono perpetuare nel corso del tempo. Il merito è senza dubbio di Albano che tende a far regnare la pace nella famiglia allargata. Durante l’intervista ha anche speso belle parole sull’ex suocera.

Leggi anche -> Romina Power ore di ansia e preoccupazione: cosa sta succedendo

“Si è lanciata verso me per baciarmi”

Romina non ha mai nascosto di essere rimasta in buoni rapporto con l’ex suocera. La madre Linda Christian non si è mai intromessa nel suo rapporto professionale con Albano. Per questo motivo può ritenersi più che fortunata ad avere avuto una famiglia con una madre e una suocera per niente invadenti. Nel salotto del programma televisivo ha raccontato un simpatico aneddoto sul rapporto con l’ormai ex suocera: “La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi”.

Leggi anche -> Romina Power dichiarazione d’amore: l’ex di Albano felice più che mai