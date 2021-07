Barbara D’Urso, chi è e cosa fa il nuovo amore della conduttrice

Una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani è sicuramente Barbara D’Urso. Attualmente si sta godendo le meritate vacanze dopo le tante fatiche dell’anno televisivo con le sue trasmissioni: Pomeriggio 5, Domenica live e Live non è la D’Urso. Come ben sappiamo, la Carmelita nazionale ha sempre tutelato la vita sentmentale e i suoi figli. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe un’indiscrezione che la vorrebbe accanto a un uomo. Scopriamo subito di chi si tratta.

Dopo la tempesta arriva il sereno per Barbara D’Urso

Nonostante si sia professata una single convinta e che non va alla ricerca del vero amore per via di due matrimoni naufragati, Barbara D’Urso ha sempre cercato di tenere le telecamere lontane dalla sua vita privata. Nelle ultime ore sembrerebbe proprio che si sia resa protagonista di un vero cambio di rotta. Un medico sembrerebbe aver fatto breccia nel suo cuore sempre caldo e passionale, ma allo stesso tempo ferito da un passato dove non sempre le cose sono andate come sperava. Ogni volta che saluta il suo pubblico, non manca mai il gesto del cuore dedicandolo in primis ai suoi figli e poi ai telespettatori. I fan della bellissima conduttrice credono che d’ora in poi dovranno condividerlo con una nuova persona. Scopriamo chi è e cosa fa nella vita di tutti i giorni.

Ecco chi ha fatto breccia nel suo cuore

Il medico che sembrerebbe essere entrato nel cuore di Barbara d’Urso è il dottore Ligure Alberto Zangrillo. Si tratta di un affascinante uomo di 63 anni, che spesso ha partecipato proprio nelle trasmissioni della nuova fiamma su canale 5 dando un importante contributo in termini di informazioni riguardante l’emergenza sanitaria legata al Covid. Nelle ultime ore sono spuntate delle foto in cui i due sembrerebbero godersi quest’estate insieme e quindi la passione sembrerebbe regnare sovrana. Se tali indiscrezioni dovessero essere confermate, Barbara D’Urso finalmente potrebbe essere raggiante e felice di viversi una vera storia d’amore senza troppi freni al seguito.

Novità della Mediaset

Anche se l’estate sta nel suo massimale, Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze probabilmente accanto al dottore Alberto Zangrillo. Quello che c’è da dire, però, è che la Carmelita nazionale sarà pronta comunque fra qualche mese a ritornare su canale 5 al timone delle sue trasmissioni televisive di spicco. La conduttrice non tornerà più con Live non è la D’Urso e avrà solo lo spazio per Pomeriggio 5. Il motivo? Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che la domenica andrà in onda Verissimo con Silvia Toffanin.

