Natalia Paragoni cambia ancora | La trasformazione dell’ex di Uomini e Donne | Foto

La bellissima Natalia Paragoni è molto seguita su Instagram. Condivide tantissimi scatti che ottengono like dai fedeli follower che la seguono fin dai suoi primi esordi in televisione. Di recente ha mostrato un nuovo look che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco la foto,

Natalia cambia look di nuovo

Natalia Paragoni è stata una corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi. E’ considerata tuttora una delle ragazze più belle della storia di Uomini e Donne. Non a caso il tronista, e attuale fidanzato, Andrea Zelletta si è focalizzato su di lei al punto tale da sceglierla. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere scatti che riscuotono sempre un grande successo. In una foto recente ha mostrato il nuovo look senza dubbio strepitoso: “Biondo splendente…oggi pomeriggio ho provato il trattamento professionale blond absolut che rinforza i capelli biondi sensibilizzati e neutralizza i riflessi gialli. Il risultato è pazzesco! Continuerò questa beauty routine anche a casa con i prodotti della gamma, che già conoscevo e utilizzavo”. Nella didascalia ha anche taggato il parrucchiere e la pagina Instagram che sponsorizza i prodotti usati per il trattamento. Tanti sono stati i commenti positivi: “Sei bellissima Naty”, “Che splendore, bellissima”, “Hanno fatto un lavoro perfetto e questo trattamento deve essere ottimo, sei bellissima e complimenti al parrucchiere” e tanti altri ancora. Lo scatto risale al 25 giugno, nello specifico si tratta di un selfie che ha come scopo mettere in risalto la stupenda chioma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il percorso televisivo della coppia

Natalia si è presentata nello studio per corteggiare il tronista Ivan Gonzalez, noto per essere stato il tentatore di Valeria Marini nella versione vip di Temptation Island. Ivan è stato folgorato dalla sua bellezza, infatti ha deciso di portare fino alla fine lei e Sonia Pattarino. Con l’arrivo di Andrea Zelletta le cose sono andate diversamente: le ha chiesto di mettersi in gioco per lui e così è stato, così Ivan ha voluto approfondire la conoscenza di Sonia. Ultimamente la bellissima Natalia è comparsa nel piccolo schermo perché Andrea ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e per qualche mese sono stati al centro del gossip per un presunto tradimento di lei. Per fortuna sono riusciti a superare questo spiacevole momento (non è saltata fuori nessuna prova concreta del gesto d’infedeltà) e ora compaiono sui social sempre uniti e affiatati.

Natalia nel cast del Gf Vip?

Tempo fa durante un’intervista Andrea ha detto che Natalia potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Sarebbe felice per lei, in quanto non le impedirebbe di fare questa esperienza televisiva. Tuttavia soffrirebbe di un altro periodo vissuto senza averla accanto. Per ora si tratta solo di una voce di corridoio, dunque non ci resta che attendere delle news.

