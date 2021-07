Cristiano Malgioglio, ritorno scoppiettante in Rai? Ecco l’indiscrezione

Cristiano Malgioglio, una delle personalità più apprezzate e seguite del panorama televisivo italiano, potrebbe approdare in uno dei programmi di punta della nuova stagione Rai. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a Ramacca piccolo comune della città di Catania nel 1945, Cristiano ha debuttato nel mondo dello spettacolo come autore di alcuni degli artisti di maggiore successo degli anni 70 per poi avviare la propria carriera da interprete e ottenere un ottimo riscontro con il brano Il tuo corpo, uscito nel 1976. L’esordio come personaggio televisivo avviene nel 2000 come spalla di Massimo Giletti nel programma Casa Raiuno. Da allora la carriera di Malgioglio non si è più fermata rendendolo uno delle personalità più note dell’intero stivale.

Il percorso di Cristiano in Mediaset

Dopo una lunga esperienza in svariati programmi televisivi di casa Rai, Cristiano approda a Mediaset dove ricopre il ruolo di direttore artistico per lo show di Piero Chiambretti in onda su Canale 5 e successivamente di opinionista e concorrente. In particolare nel 2020 ha preso partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini, da cui è stato eliminato il 18 dicembre.

Il ritorno in Rai di Cristiano Malgioglio

Il 2021, per Cristiano è l’anno del ritorno in casa Rai dove viene confermato al fianco di Gabriele Corsi per commentare l’Eurovison Song Contest poi vinto dai Maneskin. A seguito della presentazione dei palinsesti per la stagione 2021/2022 della rete ammiraglia che inizierà a partire da settembre è emersa un’interessante indiscrezione riguardo al futuro dell’autore.

Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show?

Infatti tra le novità più interessanti annunciate durante la conferenza sicuramente c’è l’assenza di Vincenzo Salemme nella giuria di Tale e Quale Show, come comunicato dal conduttore del programma, Carlo Conti. Proprio a questo proposito è emersa l’ipotesi che al posto dell’attore campano potrebbe arrivare Cristiano Malgioglio che dopo tanti anni tornerebbe in Rai come protagonista di uno dei programmi principali della stagione autunnale della rete.