Emma Marrone senza filtri su Ig: lo scatto in costume è top!

Emma Marrone ha allietato i suoi fans con uno scatto davvero iconico: si è mostrata sui social in costume senza filtri, un immagine che rivela la bellezza della cantante, a volte messa in discussione, senza filtri e in modo naturale. Iconica, artista di talento è emersa all’attenzione del pubblico dopo la vittoria ad Amici, percorso dove ha lottato per farsi conoscere a cui ha creduto molto fino a giungere alla vittoria finale. Oggi dopo 10 anni di carriera, qualche amore fallito che l’ha resa protagonista del gossip in più occasioni, il debutto anche come attrice Emma è una persona serena e equilibrata, rimasta con i piedi per terra grata ai suoi genitori per averla sempre sostenuta e pronta a guarda avanti con la determinazione che la contraddistingue.

Emma Marrone: “Felice come una bambina”

Molto attiva anche sui social dove Emma ha un seguito rilevante. La Marrone cerca sempre di mostrarsi com’è veramente, evita filtri e manipolazioni e vuole dare al pubblico che la segue in modo fedele solo la parte più vera di se stessa. Gli scatti condivisi in barca mettono in evidenza la forma fisica al top dell‘ex allieva d‘Amici, una bellezza che piace anche con i suoi difetti. Emma ha accompagnato le immagini elogiando il made in Italy, curioso capire se si riferisca a se stessa o al bellissimo panorama: belli sicuramente entrambi!

“Felice come una bambina di 9 anni. Sempre grata.” questo il pensiero della cantante salentina che si sta godendo alcune giornate di vacanza dopo essere tornata sul palco a cantare. Come tutti gli artisti anche Emma ha dovuto posticipare il suo tour previsto per lo scorso anno a causa della pandemia e in questi mesi si è anche schierata dalla parte dei tanti lavoratori dello spettacolo privi di sostegno e aiuti da parte dello stato. Felice e serena Emma non ha potuto fare a meno di esaltare il suo neo debutto sul palcoscenico.

Emma Marrone: “L’emozione del provino ad Amici…”

Intervista da Repubblica Emma Marrone ha ripercorso la sua carriera, la giovane cantante ricorda con emozione quanta determinazione ha sempre avuto nel realizzarsi attraverso la musica. Voleva solo vivere di canto e quando è stata chiamata per il provino ad Amici è stato un momento incredibile: “Quel giorno vidi un numero da Roma, pensavo fosse un controllo medico. Invece mi chiamavano da Amici per il provino. ‘Se vuole la aspettiamo, se no…” Emma rivela che il contatto lo aveva preso la madre convinta delle sue potenzialità più di lei.

Emma non si sente arrivata anzi sa che che deve crescere ancora molto: “Son passati dieci anni ma son sempre pronta a fare tabula rasa. Non è il successo che mi fa porre delle domande, è come io vivo la musica che mi fa svegliare e chiedere: come canterò stasera a Bologna, come voglio approcciare il mio prossimo disco, cosa voglio dire veramente? ”