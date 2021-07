Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi dice addio alla serie? Ecco cosa bolle in pentola

Tante le novità in arrivo per la prossima stagione di Che Dio ci aiuti: la rivoluzione più grande potrebbe interessare una della protagoniste più amate della serie tv, Francesca Chillemi che interpreta Azzurra.

La serie Rai Che Dio ci aiuti ha conosciuto negli anni un incredibile e crescente successo: tra i personaggi più amati c’è Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.

Di recente si è conclusa la sesta stagione della fiction e in molti si chiedono se ritroveremo l’ex Miss Italia anche nelle future riprese del programma che ha fatto registrare record di ascolti.

Che Dio ci Aiuti: un personaggio principale potrebbe lasciare la serie

Ebbene potrebbero esserci brutte notizie per i fan di Che Dio Ci Aiuti: l’attrice Francesca Chillemi, nonostante abbia sempre ribadito di essere molto legata al suo personaggio, non ha nascosto un po’ di stanchezza rispetto al suo impegno nella serie. Nell’ultimo anno, infatti, ci sono state diverse difficoltà legate alla registrazione delle puntate durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia. Negli ultimi giorni, poi, è giunta la lieta notizia di un nuovo impegno professionale per Francesca Chillemi, che sarà protagonista di una nuova fiction Mediaset, Viola come il Mare. Che sia il sintomo di un addio a Che Dio ci Aiuti 7?

Analizzando bene la situazione non tutto appare perduto: nonostante la Chillemi sbarcherà su Canale 5, resterà sempre legata alla casa di produzione della fiction che le ha dato la massima popolarità: Viola come il mare è, infatti, una serie prodotta sempre la LuxVide la stessa firma di Che Dio ci Aiuti. Questa nuova avventura televisiva è tratta dal libro di Simona Tanzini ‘Conosci l’estate?’ e racconta di una storia personale molto difficile: Viola è una donna che deve affrontare ogni giorno la sua malattia.

Viola come il mare: la nuova avventura televisiva di Francesca Chillemi

Il pubblico italiano si appresta ad assistere ad una vicenda decisamente commovente, forte e avvincente: Viola è una giornalista che continua a fare ciò che ama, nonostante le sue condizioni di salute. La donna arriva a Palermo per indagare sulla morte della giovanissima Romina e si trova a lottare contro una patologia degenerativa e un disturbo della percezione, la sinestesia.

Intanto i telespettatori si sono molto affezionati ad Azzurra e alla sua evoluzione all’interno del convento: da personaggio snob e ribelle a futura suora, Azzurra ha deciso di dare una svolta alla sua vita diventando novizia. Nell’ultima stagione si è legata ad una dolcissima ragazzina che aveva perso la voce a causa di un trauma. In vista del prossimo anno la presenza della Chillemi non è stata ancora confermata, ne sapremo di più nei prossimi mesi. Di sicuro la vedremo su Mediaset: non è la prima volta sulla rete avversaria per la bellissima Francesca che ha preso parte alla fiction L’isola di Pietro con Gianni Morandi. Non è ancora stata annunciata la data di uscita di Viola come il mare, ma si pensa che la messa in onda sia rimandata al 2022.