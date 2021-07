Sangiovanni ha tradito Giulia? Ecco cosa è accaduto con una fan

Sangiovanni e Giulia sono la coppia del momento: tra i due ex protagonisti di Amici le cose vanno ancora alla grande o c’è qualche problema? Ecco le ultime notizie sul cantante e la ballerina.

Li abbiamo conosciuti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e il pubblico ha seguito con apprensione l’evoluzione della loro storia d’amore: stiamo parlando di Sangiovanni e Giulia Stabile.

A sollevare al cielo la coppa della vittoria è stata Giulia Stabile, ma Sangiovanni si è classificato secondo, subito dietro quella che è diventata la sua fidanzata e primo nella categoria canto.

Giulia e Sangiovanni: come va l’amore dopo Amici?

La relazione tra i due è cresciuta sotto il vigile occhio delle telecamere e si è trasformata da timido approccio a travolgente passione: dopo un iniziale allontanamento Sangiovanni non è riuscito a resistere e ha deciso di aprire il suo cuore a Giulia. Il giovane artista ha raccontato del legame con la bravissima ballerina e della sua esperienza personale, sottolineando quanto abbia faticato per emergere nel mondo della musica: grazie al suo talento sta scalando le classifiche e conquistando fan di tutte le età.

A colpire, durante la loro permanenza nella scuola di Maria De Filippi è stata soprattutto la tenerezza e innocenza con cui hanno vissuto i reciproci sentimenti. Di recente, poi, Giulia e Sangio hanno rilasciato la loro prima intervista a Vanity Fair: i due giovani si sono lasciati andare alle confessioni rivelando quanto sia forte il loro legame, ma dichiarando anche di non aver fatto ancora l’amore. In questi giorni Sangiovanni si trova in tour in Italia per promuovere il suo album e nei giorni scorsi è stato protagonista, insieme ad altri cantanti di successo, di Battiti Live dov’è stato accolto con estremo calore.

Sangiovanni alle prese con una fan troppo calorosa: “proposta indecente” per il cantante

L’occasione dell’ospitata nel programma condotto da Elisabetta Gregoraci avrebbe scatenato il gossip: vediamo nei dettagli cosa sarebbe successo. Secondo quanto riferito da Radio Norba una fan molto decisa avrebbe tentato il tutto per tutto per avvicinarsi all’ex allievo di Amici: l’ammiratrice del cantante non si sarebbe limitata a chiedere foto ed autografo ma si sarebbe spinta molto oltre. La ragazza avrebbe addirittura chiesto al cantante di salire nella sua camera d’albergo: l’ex allievo di Amici sarebbe rimasto alquanto spiazzato dalla ricerca. I presenti hanno parlato di un grande imbarazzo provato dal 18enne veneto di fronte a questa inaspettata richiesta.

Sangiovanni sembra non essersi ancora reso conto dell’incredibile successo raggiunto: i singoli che portano la sua firma hanno fatto il pieno di visualizzazioni e anche la popolarità social è decisamente aumentata soprattutto tra le giovani ragazze che formano ora un vero e proprio esercito di fan. Ma cosa è accaduto dopo la proposta della ragazza? Il cantante non è stato sfiorato dall’idea di tradire la sua dolce metà: dopo l’iniziale titubanza il ragazzo ha ricordato alla fan di essere felicemente fidanzato e di non avere intenzione di lasciare la sua Lady!