Pier Silvio Berlusconi pazzo di lei: la conduttrice approda a Striscia La Notizia

Si preannuncia un cambio importante nella vita professionale di Vanessa Incontrada: la conduttrice e attrice è richiestissima e presto potremmo vederla in un programma che tira fuori tutta la sua verve e simpatia.

Rivoluzione in atto dalle parti di Mediaset, dove si annunciano grandi novità per il prossimo anno: il palinsesto della prossima stagione televisiva lascia fuori dei nomi eccellenti, ma trova spazio per altri amatissimi personaggi del piccolo schermo.

Il nome più caldo sembra essere quello di Vanessa Incontrada: sulla talentuosa e bellissima donna avrebbe intenzione di puntare proprio il presidente Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset punta su Vanessa Incontrada: tanti progetti per l’attrice e conduttrice

Negli ultimi giorni si parla di Vanessa Incontrada come di uno dei volti pronti a rivoluzionare i programmi Mediaset come richiesto e desiderato da Pier Silvio Berlusconi: l’ex conduttrice di Zelig sarebbe stata scelta come conduttrice di Striscia la Notizia, il tg satirico più famoso della televisione, ma non solo, ci sarebbero tante occasioni da cogliere per lei. A riportare le voci di corridoio è stato il settimanale Oggi, parlando di Vanessa come di un talento su cui Mediaset ha intenzione di puntare per il futuro.

Leggi anche -> Vanessa Incontrada da bambina: ecco le foto della piccola attrice e conduttrice

Pare proprio che il numero uno di Mediaset si sia letteralmente “innamorato” della Incontrada, professionalmente parlando, e che sarebbe intenzionato a coinvolgerla in più progetti che riguardano la Rete. Primo fra tutti la conduzione di Striscia la Notizia, il fortunato programma ideato da Antonio Ricci, ma l’impegno di Vanessa non sarebbe limitato alla striscia pre-serale. Su Oggi è riportato che Berlusconi stia facendo una corte serrata alla conduttrice e attrice che segue da diverso tempo e nei confronti della quale prova grande stima. A Striscia la notizia i conduttori arrivano sempre in tandem: lecito chiedersi a questo punto chi sarà chiamato a co-condurre insieme a lei. Ebbene, il nome del fortunato sta già circolando e si tratterebbe dell’attore comico Alessandro Siani. Risate assicurate per il pubblico di fronte a cotanto duo. Non si sa ancora quali sono le altre proposte lavorative per la Incontrada.

I nuovi palinsesti Mediaset: ridimensionata la D’Urso, spazio alla Incontrada

Di sicuro rivedremo la bella Vanessa nei panni di un nuovo personaggio femminile dalla personalità molto forte, proprio quelli che siamo abituati a vedere interpretati dalla Incontrada: l’attrice interpreterà Fosca Innocenti in una fiction che promette di fare il pieno di ascolti. Con questa scelta Pier Silvio conferma la sua volontà di dare un forte scossone ai palinsesti consueti, provando a cambiare tutto dopo l’estate.

Leggi anche -> Vanessa Incontrada, sapete chi è il suo migliore amico? Famosissimo anche lui

Ad averne risentito sono alcuni volti noti del piccolo schermo, in particolare Barbara d’Urso: è stata annunciata la chiusura di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso e la conduttrice è stata molto ridimensionata, lasciando spazio in palinsesto per nuovi nomi. Per la nuova domenica di Canale 5 si è parlato di affidare a Lorella Cuccarini e Stefano De Martino il programma del pomeriggio e di riservare lo spazio a Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi la sera.