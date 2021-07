Veera Kinnunen lo scatto in costume è da infarto: boom di like per la protagonista di Ballando con le Stelle

Insegnante di ballo nel talent più amato della tv Ballando con le stelle Veera Kinnunen è tra i personaggi del programma di Milly Carlucci, negli ultimi anni ha portato al successo il vip di turno e ha saputo dimostrare il suo talento apprezzato anche dal pubblico. Nell’ultima edizione di Ballando è stata a fianco di Paolo Conticini che ha guidato con maestria ottenendo in alcune circostanze anche il plauso e il massimo dei voti dalla giuria. Veera è stata anche protagonista del gossip per la sua storia con Stefano e Daniele Osvaldo relazione entrambe chiuse che hanno segnato la giovane ballerina.

Veera Kinnunen: “Sono rinata…”

Oggi Veera è di nuovo innamorata e in alcuni scatti Instagram ha presentato il suo fidanzato, una persona che a quanto pare le ha riaperto il cuore dopo la delusione delle storie precedenti che hanno acceso i riflettori su di lei come donna e non solo come artista. Il fortunato si chiama Salvatore Mingoia, è originario della Sicilia ma da anni vive a Roma, è lontano dal mondo dello spettacolo perchè è un judoka. I due si sono conosciuti durante il lockdown e a quanto pare hanno un’intesa perfetta. Attualmente appaiono molto spesso insieme sui social e in alcune interviste Veera ha rivealto d’aver superato il suo passato sentimentale e d’aver ricominciato da se stessa guardando avanti in modo completo.

Artista di talento, le sue doti di ballerina sono sotto gli occhi di tutti, Veera è anche una bellissima ragazza. Corpo statuario, curve al posto giusto gli scatti condivisi dove appare in costume sono i più apprezzati dai follower che non mancano di complimentarsi con lei. Bikini rosa e kimono semi coprente Veera si è prestata a delle foto da vera sirenetta dove la sua bellezza è celebrata in tutta la sua completezza. “Sei fantastica 😍❤️💖” ha scritto un fan. E ancora: “Che gnocca sexy che sei quanto sei bella sexy amore 😍😍😍😘😘😘🌷❤️. L’insegnante di Ballando non può che essere entusiasta di tanta attenzione e non manca, appena può, di ringraziare i follower per i complimenti.

Veera Kinnunen e Stefano Oradei come sono i rapporti oggi fra i due fidanzati

Veera Kinnunen recentemente è tornata a parlare del rapporto che ha oggi con Stefano Oradei, i due sono stati per molto tempo fidanzati poi la storia si è conclusa a causa del feeling della ballerina con Dani Osvaldo. “La nostra relazione è finita, ma non si affievolirà mai il rispetto che proviamo l’uno per l’altra. Ora però guardo avanti” ha rivelato Veera.

La ballerina è fiera anche d’essere stata in grado di guardare avanti con ottimismo: “Sono felice, ho voltato pagina. Non è vero che sono a pezzi per la fine della mia precedente storia. Credo si veda anche sul palco, mi piace tantissimo il mio ruolo quest’anno, mi sento rinata.”