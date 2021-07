Romina Power primo piano da star: l’entusiasmo dei followers, senza parole

Icona della musica italiana Romina Power ha conquistato il pubblico insieme ad Albano con cui ha fatto coppia sul palco e anche nella vita per moltissimi anni. I due sono ancora oggi molto amati dal pubblico e solo recentemente da quando hanno divorziato sono tornati a cantare insieme, hanno infatti in più occasioni dichiarato d’aver superato ogni contrasto e aver ritrovato un equilibrio d’amicizia. Romina negli ultimi tempi ha vissuto in una dependance posta nella proprietà di Cellino San Marco, anche se sembra che la cantante in questi giorni abbia lasciato la tenuta per andare a vivere in un trullo, non è noto se la ragione di questa scelta sia legata al rapporto con Loredana Lecciso.

Romina Power: “Salviamo la natura…”

Molto attiva sui social Romina Power gestisce personalmente il suo account Instagram dove condivide momenti famigliari e di lavoro. Impegnata nella musica e desiderosa di tornare a cantare sul palco dopo la pausa causata dalla pandemia l’ex moglie d’Albano dedica anche parte della sua giornata alla tutela degli animali e della natura. La Power impegna molto del suo tempo e della sua immagini come testimonial d’eventi legati alla natura: recentemente ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Gente dove fa un invito a rispettare la terra cercandola di proteggerla per le generazioni future:

“Salviamo la natura che ci è rimasta prima che sia troppo tardi!

Avere rispetto per la natura significa avere rispetto delle future generazioni. Cerchiamo di lasciargli una terra vivibile. Anche perché un giorno , non possiate dire, sono rimasto inerme a testimoniare questo scempio.” Ha scritto la cantante su Instagram cercando di porre l’attenzione su un tema che coinvolge tutti. A volte anche nostalgica Romina ha condiviso un primo piano di qualche anno fa, scatto accompagnato da una didascalia che rivela quanto non comprendiamo alcune cose nel momento che succedono.

Romina Power nostalgica: “Perchè comprendiamo le cose sempre a ritroso?”

“Quando ho posato per questa foto non pensavo fosse nulla di speciale. Perche’ uno si piace sempre a ritroso? 🤔“Questa la didascalia associata alla scatto di Romina Power in primo piano, una foto che mostra tutta la bellezza della cantante. E’ evidente che lo scatto risale a qualche anno fa e anche se Romina non rimpiange il tempo andato ricordarsi com’era le fa una certo effetto.

La Power ha ricevuto molti like e complimenti ma soprattutto l’è stato riconosciuto che nonostante il tempo passato è ancora una donna molto bella e affascinante: “Mamma mia quanto sei bella❤️❤️” e ancora: “Una bella foto espressiva che riflette meravigliosamente la tua personalità 🥰💖🥰” Romina ha ringraziato tutti per l’attenzione ricevuta.