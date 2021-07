Elisabetta Gregoraci e Briatore, la bomba sul loro rapporto: “Lei conosce…”

Da sempre sotto i riflettori Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più marito e moglie ma mantengono un rapporto civile e molto amichevole e questo anche per il bene del figlio Nathan Falco a cui entrambi tengono molto. In passato i due ex vip hanno avuto qualche screzio, spesso anche protagonisti del gossip che in più occasioni ha insinuato un possibile ritorno di fiamma oggi la Gregoraci guarda avanti e preferisce non parlare del rapporto che ha saputo creare con l’ex marito.

Elisabetta Gregoraci la verità sul rapporto con Briatore

Anche la partecipazione d’Elisabetta al Grande Fratello Vip ha creato qualche problema al rapporto attuale tra i due ex coniugi. Com’è noto la Gregoraci durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà ha legato molto con Pierpaolo Petrelli senza però mai lasciarsi andare definitivamente. A parte qualche messaggio Briatore non è mai apparso in tv ma ha indirettamente fatto capire che alcuni atteggiamenti dell’ex moglie non erano consoni in pubblico soprattutto perchè visti dal figlio. Inoltre l’ex gieffina ha rivelato proprio durante il reality che l’imprenditore le avrebbe chiesto di sposarla di nuovo: un gossip di cui è stato impossibile non parlare.

Attualmente impegnata nella conduzione di Battiti Live Elisabetta Gregoraci sembra non essere coinvolta dal gossip che la riguarda che in questi giorni l’ha messo di nuovo al centro dell’interesse proprio per il fatto che riesce a gestire un uomo così intraprendente e sicuro di se come Briatore. Secondo la pagina de Instagram de Investigatore official l’imprenditore avrebbe “timore” della showgirl solo perchè lei conosce cose di lui molto riservate che potrebbe rivelare. Una forma di minaccia indiretta che la Gregoraci non ha mai confermato, anzi Elisabetta si è sempre impegnata a dimostrare che per l’ex marito ha sempre avuto e ha ancora oggi una stima infinita, e non potrebbe mai dire o fare qualcosa che potrebbe ferirlo.

Elisabetta Gregoraci: “Voglio ancora bene a Briatore”

In una recente intervista rilasciata da Elisabetta Gregoraci al settimanale DiPiù la showgirl ha rinnovato il suo affetto all’ex marito a cui vuole molto bene: “Voglio ancora bene a Flavio Briatore”. Ha poi precisato: “Io e Flavio restiamo una famiglia”. La showgirl non parla d’amore ma di rispetto e affetto oltre che di una tenera amicizia. L’ex gieffina ribadisce poi che è ancora in cerca dell’uomo che le faccia battere il cuore, vuole le farfalle nello stomaco:

“Lo sto ancora cercando. Voglio sentire le farfalle nello stomaco”. Infine la Gregoraci ha parlato del suo lavoro e di quanto progetti è pronta a realizzare il prossimo anno: “Ci sono progetti e proposte lavorative”. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la popolarità d’Elisabetta è aumentata e molte sono le proposte professionali, tutte ancora segretissime, che le sono arrivate.