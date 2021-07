Uomini e Donne, Luigi Mastroianni in ospedale: come sta l’ex tronista

Luigi Mastroianni, uno dei protagonisti dell’edizione 2018-2019 di Uomini e Donne, ha confessato su Instagram di non star vivendo un bel periodo. Scopriamo cosa sta accadendo al giovane tronista.

Luigi Mastroianni ha preso parte al programma di Canale 5 nel 2018 prima come corteggiatore e successivamente come tronista, riuscendo a conquistare fin da subito l’attenzione del pubblico grazie al fascino e alla personalità mostrati durante l0 show.

Luigi Mastroianni su Instagram

Dopo la partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, Luigi ha conquistato una grande popolarità anche su Instagram dove ad oggi conta 1 milione di follower. Sulla piattaforma il giovane è molto attivo e ama condividere momenti di lavoro, meravigliosi scatti immerso in bellissime location e anche alcuni momenti di vita privata. Recentemente, Luigi ha però confessato ai propri fan di non star vivendo un periodo facile, infatti ha condiviso uno scatto sul letto di ospedale provocando la preoccupazione dei seguaci.

Lo scatto in ospedale di Luigi Matroianni

In particolare nella descrizione della foto, l’influencer ha scritto: “Meglio di quello che poteva essere…Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”. Purtroppo attualmente, il giovane ha preferito tenere per se quale sia il problema di salute che lo costringe in questa situazione ma tra le ipotesi più accreditate c’è la possibilità che si tratti di un problema muscolare anche se non è dato sapere di quale entità. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del diretto interessato.

La reazione dei fan

Ovviamente lo scatto non è passato inosservato tra i fan di Luigi, superando i 60 mila like e ricevendo migliaia di commenti di incoraggiamento nei confronti del giovane. Tra gli utenti che hanno lasciato una parola d’affetto sotto il post alcuni colleghi del mondo dello spettacolo, della musica e anche del fitness, discipline di cui Luigi è un grande appassionato.