Belen torna al lavoro a una settimana dal parto: come si è mostrata

Belen Rodriguez si rivela una mamma stacanovista: a pochi giorni dal parto la bella argentina è già pronta a tornare in tv e appare in splendida forma dopo la nascita di Luna.

Belen Rodriguez è già pronta a tornare in pista: l’argentina è da poco diventata mamma per la seconda volta ma si è già messa all’opera per i prossimi impegni televisivi che la vedono protagonista.

La donna si è limitata a saltare solo la prima delle registrazioni della prossima edizione di Tu si que vales, il programma di Canale 5 che cerca talenti in diverse arti in tutta Italia.

Belen Rodriguez mamma bis: la vita con Luuna Marì

La trasmissione che ha fatto registrare spesso il record di ascolti verrà mandato in onda il prossimo autunno su Canale 5: nel cast del programma anche Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma non per sostituire la showgirl argentina, bensì in un altro ruolo cucito su misura per lei. Belen si è rimessa in gioco professionalmente ad appena una settimana dalla nascita di Luna Marì: la donna ha lasciato il Veneto ed è partita alla volta degli studi Mediaset a Roma.

Una brava mamma in carriera che ha deciso di voler conciliare nel migliore dei modi maternità e carriera: tempi record per la bellissima ex moglie di Stefano De Martino che torna al lavoro dopo pochi giorni dal parto. In queste ore l’abbiamo vista completamente innamorata della sua Luna Marì, la piccola avuta dal compagno Antonino Spinalbese, che è nata nelle primissime ore del 12 luglio. Ma il dovere chiama e la showgirl ha lasciato l’isola di Albarella, in cui aveva deciso di ritirarsi dopo le polemiche sorte all’ospedale di Padova ed è partita per Roma.

Belen a Roma: ricominciano le registrazioni di Tu sì que vales

Questo weekend la Rodriguez è giunta nella Capitale per partecipare alle registrazioni di Tu si que vales che conduce anche quest’anno con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. L’argentina ha saltato la prima puntata ma non si perderà le prossime, come annunciato sui suoi profili social. “Ultimo riposino prima della partenza!!!!! Andiamo a lavorare”, ha scritto come didascalia di una foto tenerissima insieme alla nuova arrivata in famiglia. “Ti aspetto bellezza!”, ha commentato Sabrina Ferilli, che sarà ancora nel cast di Tu si que vales nei panni di giudice popolare.

Ad attenderla ci sono anche i giurati Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari e la new entry Giulia Stabile, avvistata sul palco del talent. Molti si chiedono quale sarà il ruolo della ballerina nello show, mentre la vedono scherzare con Alessio Sakara in un video che ha fatto il giro del web. Cresce l’attesa per la prossima stagione del fortunato Tu si que vales: la trasmissione andrà in onda su Canale 5 in autunno, al sabato sera, con tutte le puntate registrate eccetto la finale, che sarà invece trasmessa in diretta.