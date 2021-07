Piero Barone, spunta foto del 2001 com’era il cantante de Il Volo: la trasformazione

Piero Barone ha ottenuto un successo planetario grazie al gruppo musicale Il Volo. Con Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è sempre impegnato con i tour. Fin da quando era piccolo ha coltivato la passione per la musica. Sul suo profilo social ha condiviso una foto che lo ritrae negli anni della sua fanciullezza.

Spunta una foto del passato di Piero Barone

Piero Barone ha fatto la sua prima comparsa nel piccolo schermo partecipando a Ti lascio una canzone, programma condotto dalla bravissima Antonella Clerici. Ha subito mostrato le sue doti canore e la sua carriera artistica ha spiccato il volo quando hai incontrato Ignazio Boschetti e Gianluca Ginoble. Hanno deciso di formare un trio di tenori che in poco tempo ha conquistato tantissime persone. Si sono anche messi alla prova sul palco dell’Ariston in una delle precedenti edizioni del Festival di Sanremo e hanno portato a casa la vittoria con il brano Grande Amore. Con il passare del tempo i fan, oltre ad esultare per i successi artistici de Il Volo, hanno notato che sono cambiati anche fisicamente corso del tempo. Ultimamente stanno circolando delle foto su Instagram che ritraggono Piero Barone nel periodo della sua fanciullezza. Ecco com’era quando ha iniziato ad addentrarsi nel mondo della musica.

“Hi, my name is Piero and when I’m older i want to become a singer”

La data di condivisione dello scatto non è recente. Nella didascalia Piero Barone ha scritto che una volta volta diventato adulto, sarebbe diventato un cantante. Era l’anno 2001, quando era un bambino dolce e paffuto con tanti sogni nel cassetto. Probabilmente lo scatto è stato fatto a scuola per via dell’abbigliamento, tipico di uno studente. Se alcuni sostengono che attualmente sia del tutto diverso, altri hanno detto l’esatto opposto. Fatto sta che adesso è uno dei giovani più affascinanti del mondo della musica italiana. Può contare sulle fan che lo seguono fin dai suoi primi esordi che apprezzano di lui il talento e il fascino. In passato hanno visto il loro idolo al centro del gossip per un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci. Nonostante siano state divulgate delle foto dei due a svariate cene, la faccenda è finita subito nel dimenticatoio.

Nuova fiamma: un’ex modella e Miss

La relazione con l’ex moglie di Flavio Briatore è stata subito smentita. E’ certo invece che Piero Barone sia stato legato per qualche anno a Valentina Allegri, ovvero la figlia del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. I paparazzi, però, l’hanno beccato ultimamente con Veronica Ruggeri, una delle inviate del programma Le Iene. Ha 30 anni e ha un passato di modella. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2011 partecipando a Miss Parma e a Miss Italia.

