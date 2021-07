Dayane Mello ieri e oggi, com’era e com’è: spuntano foto dal passato

Dayane Mello è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. È al centro del gossip sia per alcune insinuazioni fatte da Rosalinda Cannavò che per delle foto del passato che stanno circolando sul web. Molti hanno dato lo stesso parere.

L’esperienza dei reality di Dayane

Dayane Mello si è fatta conoscere dagli italiani per aver partecipato ad alcuni reality del piccolo schermo. E’ stata una delle naufraghe de L’Isola dei famosi quando al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Purtroppo è andata via dopo pochi giorni da Honduras. Nella casa più spiata d’Italia, invece, è riuscita ad arrivare in finale perché è entrata nel cuore degli italiani che le hanno sempre permesso di salvarsi dal televoto. In effetti non aveva buoni rapporti con i suoi compagni d’avventura, eccetto Rosalinda Cannavò. Con lei c’è stata un’amicizia speciale, in quanto molti credevano che si trattasse di un qualcosa in più. Poi è arrivato Andrea Zenga, ovvero l’attuale fidanzata dell’attrice nota con il nome d’arte Adua Del Vesco. In questi giorni Dayane è al centro dell’attenzione per alcune affermazioni fatte da Rosalinda, ma i suoi follower si sono soffermati soprattutto su alcuni scatti del passato. Ecco com’era prima di diventare famosa.

Il prima e il dopo

Facendo un confronto del prima e del dopo, si potrebbe sostenere che le labbra risultano essere più carnose. La diretta interessata non ha mai confermato il ricorso al bisturi, ma a prescindere da questo dettaglio tutti concordano nel dire che è dotata di un fascino strepitoso. Più passa il tempo e più diventa bella, ragion per cui i follower non smetteranno mai di seguirla. Non a caso ha un profilo Instagram molto seguito, anche perché tende a pubblicare costantemente degli scatti che ritraggono la sua vita quotidiana o le varie attività di lavoro. Anche se le sono stati attribuiti vari flirt, ha sempre dichiarato di essere single.

Scontro social con Rosalinda

Rosalinda ha detto di aver incontrato Dayane per motivi di lavoro durante uno shooting fotografico. È rimasta sorpresa da bacio che ha provato a darle. Ha aggiunto che si è irrigidita, soprattutto perché non si aspettava un gesto simile. Dayane, palesemente seccata, ha subito risposto attraverso delle Instagram stories: “Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri. Facile così”. Tuttavia ha ammesso senza problemi che ha avuto una cotta per lei quando erano sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Un testimone oculare avrebbe smentito le parole della bella fidanzata di Zenga. Continueranno a far parlare di questa faccenda o finirà tutto ben presto nel dimenticatoio?

