Alessandro Del Piero, spunta (raro) scatto con la moglie Sonia | Bellissima in abito rosa, crisi superata

Sonia Amoruso e Alessandro Del Piero solo una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Lei, a differenza del marito, tende a stare lontano dai riflettori. Tuttavia gli utenti social hanno modo di vederla grazie a degli scatti condivisi dall’ex calciatore. In uno in particolare compare con un outfit che esalta le sue forme. Ecco confermata la sua inestimabile bellezza.

Spunta una foto di Sonia con il marito Del Piero

Sonia Amoruso è nata a Torino nel 1975. Dotata di una bellezza estremamente naturale, ha conquistato il cuore di Alessandro Del Piero fin da subito. Infatti dopo qualche anno di fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2005. In passato sono stati al centro del gossip per una loro separazione. È stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini a riportare questa spiacevole notizia. Il motivo? Delle incomprensioni che per fortuna sono state risolte e oggi vivono a Los Angeles in una fantastica villa. Se Del Piero sta gestendo una scuola di calcio e ha avviato un business nel campo della ristorazione, Sonia si sta dedicando ai figli Tobias, Dorotea e Sasha. Nonostante abbia accanto uno degli uomini che ha fatto la storia del mondo del calcio italiano, lei tende a mostrarsi poco davanti alle telecamere. Tuttavia gli utenti social hanno modo di vederla grazie al marito. Il 5 maggio, per esempio, ha pubblicato una foto di famiglia. Lei si mostra in splendida forma.

Festa di compleanno della piccola Dorotea

La foto è stata scattata davanti alla torta di compleanno della figlia di Sonia e Alessandro Del Piero. Ha compiuto 12 anni il 4 maggio, ragion per cui tutti si sono impegnati nell’organizzare una festa con i fiocchi. Non sono mancati i like e gli auguri del follower del campione. Per l’evento la donna ha indossato un completo color rosa. Nello specifico ha scelto un top abbinato a una gonna. Il tessuto è aderente al punto tale da non lasciare viaggiare l’immaginazione. I capelli sfiorano delicatamente una spalla e un sorriso è leggermente accennato. Tutti sono concordi nel dire che è dotata di un fascino indescrivibile, ragion per cui il marito non può che reputarsi un uomo fortunato.

Una villa da favola

La casa può fare tranquillamente invidia agli attori hollywoodiani che vivono presso quelle zone. Ha una piscina con attorno ombrelloni e divanetti. Sia all’interno che all’esterno trionfano colori chiari, come il bianco e l’avorio. Dal terrazzo si può ammirare la bellissima Los Angeles e la cucina è stata realizzata optando per uno stile classico e moderno. Sonia trascorre la maggior parte del tempo tra le mura domestiche, anche perché segue molto i tre figli.

