Dayane Mello come madre natura, coperta solo da una foglia: l’ex del Gf divina

La modella brasiliana, tra i protagonisti indiscussi della quinta edizione del “Grande Fratello VIP”, ha stuzzicato i follower condividendo uno scatto che la vede coperta semplicemente da un foglia. Il risultato? Semplicemente divina.

Dayana Mello come madre natura: la foto su Instagram

Dayane Mello è sicuramente tra i volti femminili più in voga del momento. Dopo la partecipazione all’edizione numero cinque del “Grande Fratello VIP”, dove si è classificata quarta, la modella brasiliana ha ottenuto notevole popolarità. Sono infatti aumentati i progetti che la vedono coinvolta e, negli ultimi giorni, la bella Dayane ha stuzzicato la curiosità dei fan condividendo uno scatto che la vede vestita di sole foglie, come una vera e propria madre natura.

Lo scatto, complice la sua disarmante bellezza, è decisamente riuscito e mette in evidenza il suo fisico mozzafiato. I capelli sono vaporosi, ricci, e le donano un’aria ancor più grintosa. L’ex gieffina come didascalia al post ha scritto: “Abbiamo terminato di registrare lo spot del mio nuovo progetto. Non vedo l’ora di dirvi cos’è… siete curiosi? Secondo voi cosa sarà?”. Insomma, non si può dire che Dayane Mello non sappia incuriosire i suoi fan! Al momento non si sa ancora di cosa si tratterà, ma l’entusiasmo dei follower è alle stelle.

La popolarità di Dayane

Grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del “GF VIP” andata in onda, la modella brasiliana ha saputo efficacemente aumentare i propri follower su Instagram, superando il milione. Inizialmente data per favorita alla vittoria, è stata eliminata durante la finale da Pierpaolo Pretelli, perdendo così la possibilità di concorrere per il primo posto.

La vita privata di Dayane Mello: gioie e dolori

La vita di Dayane è attualmente costellata di grandi soddisfazioni in campo lavorativo. Purtroppo, però, negli ultimi mesi ha subito importanti perdite affettive. Nel periodo di partecipazione al “Grande Fratello VIP” le era giunta la notizia della morte del fratello Lucas, che l’aveva gettata nel più totale sconforto, Grazie ai suoi incredibili compagni di viaggio, tuttavia, aveva saputo essere forte e aveva proseguito il suo percorso con notevole tenacia.

Negli scorsi giorni, inoltre, un’altra terribile notizia ha colpito la modella brasiliana: la madre è venuta a mancare. La donna era malata di cancro e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Un fatto terribile, che va a sommarsi alle già tristissima vicenda che l’ha colpita negli scorsi mesi.

La famiglia di Dayane, nel corso degli anni, ha dovuto affrontare notevoli difficoltà. Come affermato da lei stessa durante la partecipazione al reality più longevo d’Italia, molti disagi hanno tediato la sua infanzia, e la madre era costretta a fare la prostituta per poter mantenere i figli. Quello di Dayane Mello, è sicuramente un esempio di forza e tenacia: nonostante le numerose difficoltà, ha saputo lottare per una vita migliore.

Ora, Dayane, probabilmente si circonderà dell’affetto dell’amata figlia Sofia, avuta dal suo storico ex, Stefano Sala, per poter andare avanti con la giusta forza.

