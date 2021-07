Beautiful non si ferma: ecco nuove indiscrezioni sulle prossime puntate che andranno in onda in Italia

Nonostante in Italia la prima puntata della soap opera Beautiful sia andata in onda il 4 giugno 1990, continuano gli scontri e gli intrighi all’interno della famiglia Forrester. La serie è ambientata in America, precisamente a Los Angeles, dove una delle famiglie protagoniste, i Forrester, appunto, è alla guida di una casa di moda molto famosa chiamata Forrester Creations. Altra famiglia molto importante ai fini della storia è quella dei Logan, attorno alla quale si snodano tutte le dinamiche della fiction. Protagonisti indiscussi sono ovviamente Ridge Forrester e Brooke Logan, che tengono gli appassionati del genere incollati al televisore da oltre 8300 puntate. Nel corso degli anni sono arrivati nuovi personaggi all’interno delle due famiglie, come Steffy Forrester (figlia di Ridge e Taylor Hayes) e Hope Logan Spencer (nata da una relazione extraconiugale tra Brooke Logan e Deacon Sharpe). Scopriamo cosa sta succedendo tra le due donne.

Le conseguenze dell’incidente di Steffy

Dopo l’incidente avvenuto a causa dello scontro con l’auto guidata da Bill, Steffy è costretta in un letto d’ospedale a causa di dolori fisici che le impediscono di condurre una vita normale, e di prendersi cura della sua piccola Kelly. Oltre ai danni fisici creati dall’incidente, la ragazza subisce anche grandi tensioni emotive dovute al ritorno di fiamma tra Liam e Hope. Tutto questo, porta Steffy a dover affrontare giorni terribili e a ricorrere, in maniera sbagliata ed eccessiva, all’uso di farmaci, fino quasi a diventarne dipendente.

Per aiutare Steffy nel suo percorso di ripresa sia fisica che morale, Liam e Hope credono che prendersi cura di Kelly per un po’ possa aiutare la giovane Forrester. Una volta uscita dall’ospedale, tuttavia, Steffy continua ad avere delle grosse difficoltà motorie, e non avere accanto la sua bambina le rende ulteriormente difficile recuperare la sua vita di prima. A questo punto, Steffy chiede a Hope di riportare Kelly a casa, ma la Logan è sempre più convinta che Steffy non sia in grado di prendersi cura di sua figlia: per questo motivo, tra le due è di nuovo scontro. Riusciranno le due ragazze, prima o poi, a trovare un equilibrio?