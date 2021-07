“Stai con lui per soldi” Nicoletta Larini sbotta sui social | La fidanzata di Bettarini risponde così all’hater

E’ nota per essere la fidanzata di Stefano Bettarini, la bellissima Nicoletta Larini, che recentemente ha sbottato sui social contro un hater. Ecco cosa è successo

L’incontro con Stefano Bettarini

Nata a Lido di Camaiore nel 1994, Nicoletta Larini è la figlia dell’ex Pilota di Formula 1, Nicola Larini a lungo tester per la Ferrari, molto popolare negli anni Ottanta e Novanta. La 27enne, appassionata di moda, ha intrapreso gli studi in questo settore laureandosi allo IED di Firenze, prima di volare in Inghilterra dove ha frequentato la Nottingham Trent University. Oggi ha un suo brand di abbigliamento e fa sia la modella che la fashion designer.

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini si sono conosciuti nel 2007, quando quest’ultimo ritornava dalle Honduras dopo aver rivestito il ruolo di inviato de L’isola dei Famosi. All’epoca entrambi erano alle prese con le proprie vicissitudini amorose. Se Stefano chiudeva la relazione con Dayane Mello, Nicoletta era impegnata con l’allora fidanzato da almeno 4 anni.

“Ero fidanzata da quattro anni – ha raccontato lei in un’intervista descrivendo il loro primo incontro – “Con il mio fidanzato di allora quasi convivevo, facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato. Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stata dirlo ai miei genitori”.

Nicoletta Larini si difende sui social

Tra i due ci sono ben 22 anni di differenza e questo basta per far parlare. Nonostante la coppia stia dimostrando solidità, c’è sempre qualcuno che vuole mettere in dubbio il loro amore, come è capitato qualche giorno fa su Instagram.

Nicoletta Larini infatti ha pubblicato una foto in cui cui appare in costume da bagno su una barca in mezzo al mare. L’immagine la ritrae bellissima come sempre, rivolta verso il sole. Tanti i cuoricini arrivati al margine del post e i commenti carichi di complimenti, anche se uno in particolare è stato piuttosto velenoso.

“Bellissima ragazza peccato che sta con un uomo di 50 anni che potrebbe essere suo padre per soldi ovviamente :)”

Ha scritto un utente, facendo andare su tutte le furie Nicoletta che senza perdere tempo ha risposto: “Per soldi? Allora non hai capito proprio niente. Poi non venire a commentare che nemmeno mi segui, altro motivo per il quale giudichi senza sapere!” Ha subito sottolineato la protagonista.

La storia tra Nicoletta Larini e l’ex marito di Simona Ventura non ha niente di cui temere. Bettarini è stato accolto bene nella famiglia di lei e la ragazza ha instaurato un bellissimo rapporto con i figli dell’ex calciatore Niccolò e Giacomo. Pare che anche con la stessa Ventura i rapporti sono ottimi proprio per il bene della famiglia.