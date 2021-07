Veronica Peparini bomba in costume: boom di like per la maestra di Amici, curve pericolose

Parte del cast d’Amici d’anni Veronica Peparini è tra le coach più amate di ballo dai suoi allievi ma anche dai fans del programma: coreografa di talento, modo di fare cortesi ma anche esigenti e a volte severi Veronica ha un intuito particolare nel comprendere chi ha veramente ha la passione per il ballo a prescindere dall’esecuzione perfetta di ogni passo. Molto attiva sui social Veronica ha da poco compiuto 50 anni a fianco ai suoi figli e al compagno molto più giovane di lei il ballerino Andreas Muller che non manca mai l’occasione per rivelarle tutto il suo amore.

Veronica Peparini forma fisica perfetta!

Perfetta forma fisica, Veronica si è mostrata in costume mandando in visibilio i fans che hanno apprezzato tutta la sua bellezza nonostante gli anta. La Peparini ci tiene molto a tenersi in forma e infatti non manca di condividere sul suo account social tutti i metodi adottati per mostrarsi perfetta. Sguardo acqua e sapone, costume intero Veronica è apparsa bellissima e i like ricevuti confermano la condivisione. Ad esaltare in modo impeccabile e gratificante la bellezza della coreografa d’Amici il suo fidanzato Andreas Muller, ex vincitore del talent di Maria de Filippi per anni professionista nel programma e oggi impegnato in molto progetti.

Muller è molto più giovane di Veronica ma questo non gli è mai pesato, si è sempre detto molto innamorato della coreografa certo che è la donna della sua vita. Un’amore indissolubile, vero e concreto e che ha superato critiche e giudizi scontati e che la Peparini non manca di celebrare sui social dichiarandosi ogni volta che può al suo uomo: “Per carattere passo momenti di malinconia e fragilità’.. tra le tue braccia ritrovo il sorriso e la forza di credere nel meglio e mi sento protetta.. vorrei essere abbastanza forte da proteggerti ugualmente..❤️.” Ha scritto l’ex ballerina su Instagram come didascalia ad uno scatto che celebra il più tenero dei sentimenti con un abbraccio.

Veronica Peparini e Andreas Muller un amore oltre l’età

Veronica Peparini e Andreas Muller non hanno nascosto il loro amore, si sono conosciuti nella scuola d‘Amici nell’anno in cui il ballerino dovette abbandonare la gara a causa d’infortunio. L’anno dopo Muller, incoraggiato e sostenuto dalla coreografa, si ripresentò e vinse l’edizione. Oggi i due sono felici, non condizionati da chi critica la loro differenza d’età, molto innamorati e condividono tante cose in comune oltre che l’amore per la danza.

Con molta probabilità Veronica siederà ancora tra i banchi dei coach della prossima edizione d’Amici che secondo alcuni rumors quest’anno inizierà prima del previsto. Intanto la coreografa e Muller si godono l’estate e le loro sospirate vacanze.