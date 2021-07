Un Posto al Sole, che fine ha fatto Andrea? Eccolo l’attore Davide Devenuto dopo l’addio alla soap

Un Posto al Sole nel corso di 25 stagioni ha visto molti nuovi personaggi arrivare ma anche alcuni andare via, tra questi Andrea Pergolesi, interpretato da Davide Devenuto. Ma cosa fa oggi l’attore? Scopriamolo.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera più longeve del nostro paese che in più di 20 anni ha conquistato milioni di telespettatori grazie ad affascinanti trame e coinvolgenti storie d’amore. Nel corso delle puntate alcuni degli interpreti della serie sono diventati delle vere e proprie celebrità arrivando al grande pubblico.

Andrea Pergolesi in Un Posto al Sole

Tra questi sicuramente Davide Devenuto che deve parte del suo successo proprio alla soap opera di Rai 3 e al suo personaggio Andrea Pergolesi, fotografo, cuoco e latin lover con una personalità camaleontica e controversa che ha coinvolto gli spettatori grazie a complicate storie d’amore e che li ha accompagnati nelle sue avventure per più di 15 anni. Purtroppo per i fan più accaniti, Davide, l’attore nei panni di Andrea ha deciso di lasciare la serie nel 2020 per motivi legati ai ritmi di lavoro stressanti e alla progressiva diminuzione di interesse nei confronti del suo personaggio.

Cosa fa oggi Davide Devenuto

Dopo la lunga esperienza in Un Posto al Sole, Davide ha continuato la propria carriera di attore prendendo parte a diverse fiction di successo come la seconda stagione di Rosy Abate, Mina Settembre e Rocco Schiavone. Inoltre nel 2018 l’attore ha anche partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef Italia, spin-off del noto cooking show per cuochi amatoriali, poi vinto dalla cantante Anna Tatangelo.

LEGGI ANCHE—>Luca Argentero avete mai visto la sua ex moglie? Bellissima attrice

La vita privata di Davide Devenuto

Davide deve tanto al set di Un Posto al Sole, poiché oltre ad aver lanciato la sua carriera, gli ha anche permesso di conoscere l’amore della sua vita, Serena Rossi, nota attrice oggi protagonista di Mina Settembre. I due interpreti sono sentimentalmente legati dal 2008 e hanno un figlio, Diego, nato il 5 novembre del 2016.