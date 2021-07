Sabrina Ferilli, grande novità per i suoi fan: ecco di cosa si tratta

Sabrina Ferilli, uno dei volti più popolari e apprezzati del nostro paese, ha finalmente realizzato una delle richieste più frequenti da parte dei suoi fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Roma nel 1964, Sabrina dopo aver concluso il liceo classico ha dato il via alla propria carriera prendendo parte a Caramelle da uno Sconosciuto di Franco Ferrini interpretando una parte secondaria. Da allora Ferilli non si è più fermata riuscendo a conquistare il pubblico italiano e vincendo molti premi grazie ai suoi ruoli.

L’approdo di Sabrina Ferilli sui social

Nonostante Sabrina sia diventata un volto popolare del piccolo schermo, grazie a serie tv e a programmi come Tu si que vales, per molti l’attrice è rimasta al di fuori del mondo dei social network preferendo non creare profili su queste piattaforme. Recentemente, dopo le frequenti richieste da parte dei fan, Sabrina ha deciso di sbarcare su Instagram aprendo un profilo ufficiale e pubblicando il primo scatto per annunciare la prima puntata di Svegliati Amore Mio, l’ultima miniserie tv in onda su Canale 5 di cui è stata protagonista.

Sabrina Ferilli su Instagram

Ovviamente l’approdo di Sabrina Ferilli su Instagram è stato accolto con entusiasmo da parte degli utenti italiani che sono corsi a seguire l’attrice romana permettendole di superare i 300 mila follower in soli 2 mesi. Sulla piattaforma l’attrice è discretamente attiva e ama condividere scatti che la vedono protagonista in momenti di lavoro sul set, alcuni momenti di vita privata o frammenti del passato.

La reazione dei fan di Sabrina

I follower di Sabrina sembrano apprezzare particolarmente i suoi contenuti che in media superano i 20 mila like e ricevono centinaia di commenti di affetto e complimenti rivolti all’attrice romana. Insomma sembra che lo sbarco di Sabrina su Instagram sia stato un vero successo e che la simpatia e il talento della donna abbiano conquistato anche i social network.