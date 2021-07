Uomini e Donne, Elisabetta Simone e la storia con Luca, la dama attacca: “E’ vomitevole…”

Elisabetta Simone dama del trono over di Uomini e Donne ha appassionato il pubblico nelle ultime puntate del dating show di Maria de Filippi per essersi mostrata sincera e leale nei confronti di Luca Cenerelli che se all’inizio ha mostrato un interesse nei suoi confronti poi ha fatto più di un passo indietro dichiarandosi non coinvolto totalmente dalla dama. Nonostante il colpo di fulmine iniziale d’Elisabetta e il suo dispiacere nell’ascoltare alcune dichiarazioni del cavaliere sul suo conto la dama appena finito il programma si è riavvicinata a Luca che pentito ha compreso quanto anche lui sia preso da Elisabetta.

Elisabetta Simone: “E’ vomitevole…”

Oggi la loro storia sembra procedere a gonfie vele, i due si vivono le giornate in modo quotidiano godendosi il momento, ma soprattutto stanno provando a comprendere i loro sentimenti e gli stati d’animo. Elisabetta non esita a condividere sul suo account social la sua gioia, ma non è esime dagli haters che le muovono continue critiche. Per molti la relazione fra i due non è sincera ma soprattutto la Simone è un’illusa, il suo sentimento non è uguale a quello del cavaliere. Stanca di tante critiche Elisabetta è sbottata sui social e ha mostrato tutta la sua determinazione nel difendere la relazione in corso con Luca Cenerelli.

“È vomitevole. Quanta acidità e tristezza. Ma perché poi?” Elisabetta è convinta e sicura di quello che sta vivendo e ignora in modo totale chi sostiene che Luca si sta vivendo la sua Estate a comodo per poi tornare a Settembre nel parterre di Uomini e Donne da single. I followers della dama sono certi che Cenerelli non è sincero e che prima della fine delle vacanze darà il ben servito alla dama, come già è successo in studio. Di pare diverso Elisabetta che è consapevole di quello che sta vivendo, sente d’essere coinvolta in modo totale da questa storia ed è certa della sincerità dei sentimenti del cavaliere.

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli è amore?

Per il momento Elisabetta Simone e Luca Cenerelli stanno trascorrendo le vacanze insieme, entrambi si dichiarano molto presi l’uno dall’altra anche se il loro ritorno di fiamma è avvenuto in modo casuale e anche anomalo. Se sono destinati a restare insieme questo ancora non è dato sapere ma di sicuro se la loro storia continuerà il loro posto nel parterre del trono over di Uomini e Donne della prossima stagione è destinato a saltare, a meno che il loro amore finisca prima dell’inizio del programma.

Leggi anche -> Uomini e Donne shock: saltano fuori i compensi di Tina e Gianni

Intanto il profilo social della dama brulica di scatti felici insieme al cavaliere, per Elisabetta la felicità è ora e la luce, così ha definito Luca in un post recentemente pubblicato, brilla come non mai e la dama non può davvero fare a meno di sorridere alla vita.