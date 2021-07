A distanza di anni dalla fine del loro matrimonio da favola, ancora emergono retroscena sul motivo della separazione di Albano e Romina e sul loro addio arriva una dichiarazione importante.

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani, un po’ perché aveva tutte le caratteristiche di una classica favola all’italiana: lei era una giovanissima e bellissima Romina, nata in America, figlia della più grande star di Hollywood, Tyrone Power; lui, Albano, invece, era un giovanissimo e talentuoso cantante in erba, nato e cresciuto in un piccolo paese della Puglia, Cellino San Marco.

Il loro incontro, nato casualmente su un set cinematografico, ha portato a far scoccare la scintilla dell’amore: da quel momento in poi è iniziata la storia d’amore tra Romina e Albano. In nome dell’amore, la Power ha lasciato l’America e si è trasferita nella tenuta pugliese dove ha costruito con suo marito Albano la loro meravigliosa famiglia.

Improvvisamente, però, dopo decenni di matrimonio, il loro equilibrio di coppia è venuto meno, messo a dura prova dalla scomparsa della loro figlia Ylenia Carrisi, un dolore che i due cantanti hanno vissuto in modo diverso, arrivando poi alla separazione.

A distanza di tantissimi anni dal loro addio, ancora oggi emergono dettagli sulla ex coppia formata da Albano e Romina.

Albano e Romina, retroscena sull’addio

Il pubblico li ha amati come coppia e li ama come artisti: Albano e Romina uniti nella vita privata e nel lavoro, come duo canoro che ha calcato i palcoscenici internazionali.

Dopo la separazione sentimentale, tra i due c’è stato un lungo periodo di gelo che, però, si è risolto nell’ultimo periodo vedendo Albano e Romina tornare di nuovo insieme ma solo in pubblico. Le loro strade private si sono divise e, in primis Albano, ha creato una nuova famiglia con la showgirl Loredana Lecciso, con la quale ha avuto i suoi ultimi due figli, Jasmine e Albano junior.

Nonostante tutto e a distanza di anni, emergono dettagli sull’addio di questa ex coppia storica. Infatti, in un’intervista rilasciata da Albano Carrisi qualche anno fa, il cantante ha svelato che non avrebbe mai lasciato la ex moglie se non fosse stata lei a prendere questa decisione.

“Ma fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, Romina: è stata lei ad andarsene…” aveva confessato, aggiungendo come per ben otto anni sia stato in attesa di un ritorno da lui della Power. Dopo questo lungo periodo, però, Albano ha capito che ormai non c’erano speranze di un ritorno con Romina e ha deciso di aprirsi ad un nuovo amore, quello con Loredana Lecciso.

“Io e Romina come fratello e sorella”

Allo stato attuale tra Albano e Romina Power l’amore si è concluso mentre l’affetto e la stima reciproca continua. Il cantante di Cellino, dopo aver aspettato, senza speranze, per ben otto anni la sua ex moglie, ha voltato pagina senza più guardarsi indietro.

Quindi a chi oggi spera in un ritorno di fiamma, Albano Carrisi toglie ogni possibilità, rispondendo con decisione come per lui la sua ex moglie Romina sia come una sorella.