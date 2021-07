Uomini e Donne, che fine ha fatto Aldo Palmeri? Ecco l’ex tronista oggi, cambio look

Ex protagonista di Uomini e Donne Aldo Palmeri ha conosciuto la sua dolce metà Alessia Cammarota proprio alla corte di Maria de Filippi, un trono quello dei due molto amato e seguito che ha avuto anche un seguito rilevante anche dopo che Alessia e Aldo sono usciti di scena. Nonostante una perdita di direzione inziale Aldo e Alessia sono oggi una coppia felice, innamorata e genitori di due splendidi bambini Leo e Nicolò che hanno completato in modo perfetto la loro unione. Dai tempi di Uomini e Donne Aldo e Alessia hanno fatto molto strada e oggi sono due persone impegnate professionalmente sui social e non solo.

Aldo Palmeri da Uomini e Donne alla ristorazione

Aldo con la moglie vive a Catania e fino a qualche tempo fa gestiva un locale tutto suo il Keep Up che purtroppo ha dovuto chiudere durante il lockdown. Palmeri in una diretta Instagram si è detto molto sereno, negli ultimi anni ha fatto degli investimenti che gli permettono di dare un equilibrio economico alla sua famiglia, inoltre il lavoro sui social e occasionalmente come modello gli permette una serenità non scontata: “Non siamo miliardari ma non ci possiamo lamentare. Come tutti facciamo dei sacrifici e ci togliamo degli sfizi” ha dichiarato la Cammarota sempre al fianco del marito.

Aldo per il momento è concentrato sulla sua famiglia che ritiene il suo interesse primario, gli piacerebbe avere un terzo figlio magari una femmina e tutte le sue scelte sono pensate per garantire ai figli un futuro migliore. Account di circa due milioni e mezzo di follower Palmeri è ancora oggi che è lontano dalla tv un personaggio molto popolare amato e non manca di condividere con chi lo segue d’anni la sua quotidianità di padre ma anche di uomo impegnato in vari progetti.

Aldo Palmeri: “Un quadro perfetto…”

Aldo Palmeri è sicuramente oggi un uomo maturo e affermato, un marito attento e affettuoso ma soprattutto un padre presente per i suoi figli. In occasione del compleanno del piccolo Leo l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto famigliare dove esalta le uniche ricchezze riconosciute della sua vita: la moglie e i figli. Il post è stata accompagnato da una dedica davvero speciale che ha commosso i fans:

“Questo è uno degli scatti che più racconta Noi. Quello che oggi siamo, va al di là di qualsiasi mia aspettativa di vita. Potrei gioire per migliaia di miei successi, ma le mie date più importanti riguardano Voi 3. Un quadro perfetto e ognuno di noi rappresenta quel pezzo di puzzle fondamentale”.