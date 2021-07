Gaia drastico cambio look | Caschetto biondo platino cortissimo | Come si è mostrata

Il pubblico da casa ha apprezzato l’arte e il talento di Gaia a X – Factor e Amici ma Gaia, adesso, si mostra in un radicale cambio look. Siete curiosi com’è oggi?

La giovane e talentuosa cantante Gaia e uscita alla ribalta nel 2018 quando è entrata a far parte della scuola allievi di Amici di Maria De Filippi. Successivamente, sfida dopo sfida, Gaia è riuscita a far emergere tutta la sua bravura, facendosi apprezzare dai docenti della scuola del talent show e dal pubblico da casa, salendo così sullo scranno più alto e alzando la coppa dei vincitori della diciannovesima edizione del programma.

Un successo arrivato dopo ad un’altra vittoria raggiunta nel 2016 per la cantante italiana, con cittadinanza brasiliana: ovvero il secondo posto del podio nella decima edizione di X-Factor.

Da quel momento in poi, Gaia Gozzi, conosciuta dal pubblico semplicemente come Gaia, ha iniziato a muovere i suoi passi nel mondo della musica da sola, proponendo nuovi singoli che l’hanno suggellata nella costellazione di una delle più estimate cantanti del momento.

Questa volta, però, più che le sue doti canore, balzano agli occhi dei suoi fan il suo drastico cambio di look: addio ai suoi capelli color castano che le fornivano un aspetto molto naturale, per dare spazio ad un’immagine molto più d’impatto. Vediamo insieme com’è apparsa sui social Gaia.

Gaia: ecco il suo cambio look

Dopo essere stata travolta dal successo del talent di Amici, Gaia è diventata una vera e propria star anche dei social, per cui il suo profilo Instagram è davvero molto seguito.

Così la giovane e talentuosa cantante, spesso, utilizza i canali social per giocare un po’ con i milioni di follower che la seguono. Questa volta decide di presentarsi ai fan stravolgendo del tutto la sua immagine. Il suo look è totalmente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere: addio ad uno stile molto naturale e semplice per un’immagine più artificiosa, con un caschetto corto di color biondo platino.

Gaia pubblica un video in cui, ironicamente, si pavoneggia di fronte alla sua immagine rinnovata, facendo svolazzare la nuova chioma che la rende irriconoscibile. Di fonte al nuovo look, molti follower le hanno fatto complimenti, qualcuno l’ha paragonata a Lady Gaga di casa nostra e altri ancora, però, le hanno consigliato di tornare alla sua vera immagina, molto più naturale.

Gaia e l’amore della sua vita

Oltre ai suoi successi lavorativi e agli scatti simpatici del suo quotidiano, pubblicato sui social, la cantante Gaia è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

Ultimamente, però, ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare l’amore che prova per il suo attuale compagno Daniele, anche lui impegnato nel mondo della musica attraverso video e foto pubblicate su Instagram.

Gaia e Daniele, quindi, sono uniti non solo dall’amore ma anche dalla passione per i propri lavoro e il suo compagno è il chitarrista dei concerti di Coez, oltre ad aver lavorato per alcuni brani musicali di Achille Lauro e di molti altri artisti.