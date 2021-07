Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi: ecco chi è la nuova fidanzata Arianna

Giordano Mazzocchi, uno dei protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha presentato su Instagram la sua nuova fidanzata. Scopriamo di chi si tratta.

Giordano ha preso parte come corteggiatore all’edizione 2017/2018 di Uomini e Donne, dove è stato scelto da Nilufar Addati con cui ha avuto una relazione durata fino al 2019. La partecipazione al programma di Canale 5 ha permesso a Giordano di guadagnare grande popolarità raggiungendo il milione di follower su Instagram. Sulla piattaforma l’ex corteggiatore è molto attivo e ama tenersi in contatto con i suoi fan condividendo momenti di vita privata, momenti di lavoro e molti scatti in compagnia di amici.

Giordano Mazzocchi presenta la nuova fiamma

Recentemente Giordano ha condiviso con i suoi fan un’importante notizia presentando al mondo dei social network la sua fidanzata. In particolare l’influencer ha pubblicato due scatti che lo vedono con la ragazza in momento di tenerezza. Nella descrizione del post ha scritto: “Sorridi sempre così”. Ovviamente lo scatto non è passato inosservato superando in un solo giorno i 100 mila like e ricevendo centinaia di commenti di affetto e gioia da parte dei fan.

Chi è la nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi

Ma chi è la nuova fidanzata di Giordano? Si chiama Arianna e non fa parte del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento ma nella vita fa la parruchiera e possiede un salone che ha il suo stesso nome. Purtroppo le informazioni riguardo la ragazza non sono molte, ma se la storia con Mazzocchi andasse avanti a lungo avremo modo di scoprire nuovi particolare su di lei.

Cosa fa oggi Giordano Mazzocchi

Giordano, dopo l’esperienza televisiva, sta continuando a lavorare per diventare un attore oltre a portare avanti la propria attività da dj senza mai mollare la passione e l’attenzione per la forma fisica. Inoltre l’ex corteggiatore grazie ai numerosi follower si trova spesso a collaborare con brand e importanti aziende come la recente campagna in collaborazione con Versace.