Il Paradiso delle Signore, lo sfogo amaro dell’attore Farnesi: le sue parole

Purtroppo, al giorno d’oggi più che mai, ogni professione ha i suoi pro e i suoi contro. Spesso si tende a pensare, però, che ci siano alcune categorie in cui i lati negativi non esistano. Complice di questo pensiero certamente è il mondo dei social, nel quale i personaggi dello spettacolo sono soliti pubblicare attimi della propria vita: vacanze al mare, feste in ville lussuosissime ed estratti dai luoghi di lavoro. Spesso ciò che viene condiviso riguarda set cinematografici o di servizi fotografici, nel quale si vedono colleghi divertiti che svolgono con amore e serenità la propria professione. Ma sarà davvero così? A svelarlo è l’attore Roberto Farnesi, ormai noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in film e fiction di gran successo.

Le parole di Roberto

Tutti conosciamo Roberto Farnesi, il quale è approdato molto giovane nel mondo dello spettacolo, esattamente nel 1996, debuttando al cinema con il film Una donna in fuga, diretto da Roberto Cocco. Dopo aver recitato in altri film, Roberto decide di dedicarsi al piccolo schermo, iniziando a interpretare una serie di personaggi destinati a rimanere nel cuore delle persone. Uno di questi è Umberto Guarnieri nella fiction di Rai1 Il paradiso delle signore.

Proprio riguardo alla sua scelta di lavorare prevalentemente in tv, prendendo parte a numerose fiction e soap opera di successo, in un intervista l’attore si sfoga così: “Un certo snobismo da parte del cinema verso le fiction c’è stato e c’è ancora, ma sta diminuendo. Tanti attori di fiction fanno cinema e viceversa. Negli Stati Uniti è normale: uno fa l’attore e basta. In Italia si tende a mettere le etichette”. È vero Roberto, in Italia spesso si giudica troppo, ma l’unica etichetta del quale al momento deve interessarti è la più bella che potrai mai avere: l’attore, infatti, sta per diventare papà per la prima volta. Farnesi ha annunciato la gravidanza della sua compagna, Lucya Belcastro, proprio sul set de Il paradiso delle signore. Congratulazioni!