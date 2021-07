Gemma Galgani da Uomini e Donne a Temptation Island: la dama del trono over pronta per i consigli

Per molti italiani, “estate” vuol dire Temptation Island, e anche quest’anno l’Is Morus Relais ha accolto le coppie protagoniste del reality più atteso della bella stagione. Siamo giunti quasi al termine della nona edizione, e durante la puntata di lunedì 19 luglio abbiamo assistito al falò di confronto finale di una delle coppie di quest’anno, formata da Floriana Angelica e Federico Rasa. La ventunenne palermitana, dopo aver visto alcuni video in cui il fidanzato sembra essere molto in sintonia con la single Vincenza, ha deciso di richiedere il confronto anticipato.

Falò al quale Federico non si è presentato. Il giorno seguente, Floriana viene di nuovo chiamata dalla produzione nel famoso pinnettu, nel quale assisterà a un nuovo video, diverso, però, da quelli precedenti. Alla ragazza vengono mostrate delle immagini riguardanti Stefano Sirena (fidanzato di Manuela) il quale, parlando con Vincenza, definisce Floriana un cadavere. Dopo aver preso coscienza del comportamento del suo fidanzato, la ragazza decide di chiedere un nuovo falò di confronto, al quale, questa volta, deciderà di partecipare anche Federico. Dopo una discussione molto accesa, la ventunenne sceglie di lasciare il programma senza il suo fidanzato, e subito dopo questa decisione, si sfoga così in un intervista alla redazione: ” […] Per una volta sto ragionando con la testa, questo mi fa stare male perché se dovessi andare d’istinto, per quello che provo, sarei là. Se devo ragionare con la testa no”. A supportare la scelta di Floriana interviene un volto conosciuto ai fan del genere: Gemma Galgani. Scopriamo insieme le sue parole.

I consigli di Gemma Galgani

Gemma Galgani, ex dama di Uomini e Donne, si lascia spesso trasportare dal suo animo sensibile, prendendo le parti di donne ferite e dispensando consigli all’interno dei reality. Alcuni di voi sicuramente ricorderanno l’incontro tra Ida e Gemma, durante l’edizione in cui la Platano ha partecipato insieme al suo ex compagno Riccardo Guarnieri.

Questa volta Gemma, sul suo profilo Instagram, riserva parole di conforto nei confronti di Floriana Angelica: “Non lasciarti ingannare dalla nostalgia di quello che poteva essere. Non poteva essere nient’altro, altrimenti lo sarebbe stato!”. La storia tra i due ragazzi, però, sembra non essere ancora finita: altre novità ci aspettano nella puntata che andrà in onda lunedì 26 luglio. Cosa succederà?