Ignazio Boschetto, l’incredibile trasformazione del tenore de Il Volo: la foto dal passato, com’era

La trasformazione di Ignazio Boschetto, cantante de “Il Volo”: 35 chili in meno e un ritrovato equilibrio.

11 album pubblicati, brani incisi in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina oltre che italiana e un successo internazionale: parliamo del trio “Il Volo”. Costituitosi quasi per caso su volontà del regista di “Ti lascio una canzone”, Roberto Cenci, il gruppo composto da due tenori e un baritono è diventato ormai un simbolo della musica italiana nel mondo.

La storia de “Il Volo”

La loro storia inizia nel 2009, con la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini “Ti lascio una canzone”. Allora, dei componenti, il più grande, Piero Barone, non aveva neanche 16 anni. Gli altri due, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, circa 14. Si presentano alle selezione come solisti, ma poi diventano un trio e ben presto si guadagnano l’appellativo di tenorini, conquistando rapidamente il pubblico italiano.

Il successo internazionale

Dopo l’esperienza televisiva, il nascente gruppo musicale attira l’attenzione dei produttori discografici Michele Torpedine e Tony Renis e grazie all’interessamento di quest’ultimo con Jimmy Iovine, firma un contratto da due milioni di dollari per la pubblicazione di un album sul mercato internazionale, diventando così i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Da allora, la loro carriera è decollata e li ha portati in giro per il mondo, dove hanno riscosso un successo clamoroso grazie al loro incredibile talento e alla loro capacità di tenere il palco nonostante la giovane età.

La trasformazione di Ignazio Boschetto

Ma si sa, la notorietà porta anche a un’enorme esposizione pubblica e sono in tanti a voler scoprire i dettagli più curiosi della vita dei tre cantanti. Tra questi, grande interesse ha suscitato Ignazio Boschetto, che dagli esordi ad oggi ha perso ben 35 chili. Il suo cambiamento ha sorpreso i fan, che non hanno mai smesso di interrogarsi circa la sua trasformazione. Tanto che lo stesso artista ha deciso di raccontare la sua storia al settimanale Di Più, confessando di aver impiegato tempo e fatica per raggiungere i risultati attuali.

Le parole del cantante de “Il Volo”

“Ho abbinato dieta e attività fisica. Mi sono fatto consigliare da un allenatore personale, che mi ha spiegato quali esercizi fare e che cosa mangiare e che cosa non mangiare. Per esempio, mi ha detto: non mangiare carboidrati dopo le quattro del pomeriggio. Oppure, non mischiare le proteine come carne e formaggi. Mi sento più a mio agio con me stesso rispetto a qualche anno fa. Ormai mi sono abituato a mangiare in modo leggero. In più, mi alleno. Alloggiamo sempre in alberghi che hanno la palestra, facciamo almeno trenta minuti di corsa sui tapis roulant, poi flessioni, addominali ed esercizi per i muscoli.”

Impegno e dedizione hanno permesso ad Ignazio Boschetto di raggiungere la forma fisica che desiderava per sentirsi a proprio agio con il suo corpo. Un percorso lungo e faticoso che diverse star della musica hanno deciso di intraprendere, come la cantante Noemi.