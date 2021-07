Miriam Leone divina sui social: ecco come si è mostrata l’attrice

Miriam Leone continua a conquistare i fan con bravura e bellezza: su Instagram l’ultimo meraviglioso scatto dell’attrice.

Vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008 e protagonista, fin da subito, di film, fiction e programmi televisivi, Miriam Leone è ormai un’attrice e conduttrice televisiva molto apprezzata tra il pubblico italiano. Da quest’anno, in particolare, è diventata il volto di una delle icone di stile e femminilità del mondo del fumetto italiano: Eva Kant. La celebre ladra professionista, compagna di Diabolik, ha preso vita grazie a Miriam Leone e alla sua interpretazione nel film diretto dai Manetti Bros, in uscita il 16 dicembre 2021. Un ruolo che ha contribuito ad accrescere la popolarità dell’attrice italiana, seguita da milioni di fan.

Miriam Leone su Instagram

Soltanto su Instagram, Miriam Leone conta un seguito di 1,4 milioni di utenti, con cui ama condividere tanti dettagli della sua vita. In particolare, il suo profilo social è ricco di foto che la ritraggono nei più disparati momenti della giornata e che non mancano mai di attirare i commenti dei fan.

L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo

Proprio nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la nuova Eva Kant ha deciso di mostrarsi in una veste inaspettata. L’attrice ha pubblicato un suo primo piano in cui è possibile apprezzare tutti i dettagli del suo viso ma… sottosopra! Miriam Leone ha spiegato tutto nella didascalia, dove si legge: “No, non è il tuo telefono…sono io che sono andata a dormire alle 6.30 del mattino…”. Insomma, non era proprio nel pieno delle forze! Ma ovviamente ai suoi follower l’immagine non è dispiaciuta, e subito hanno iniziato a riempirla di cuoricini e a sottolineare la sua bellezza, che non teme affatto la stanchezza!

Una donna piena di talenti

Oltre alla bellezza, Miriam Leone è anche una donna di grande talento. La sua carriera è un susseguirsi di esperienze rilevanti nel mondo del cinema e dello spettacolo. Per la Rai ha condotto Unomattina estate, Mattina in famiglia e il premio cinematografico Nastri d’Argento. In casa Mediaset, ha fatto parte dell’undicesima stagione della fiction Distretto di Polizia in onda su Canale 5 ed è stata al fianco di Ale e Franz come spalla comica in A&F – Ale e Franz Show in onda su Italia 1.

La carriera come attrice

Il debutto come attrice sul grande schermo è avvenuto con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi, e sul piccolo schermo con il film TV Il ritmo della vita, diretto da Rossella Izzo e trasmesso su Canale 5. Da quel momento, non ha più abbandonato il mondo della recitazione, ricoprendo tantissimi ruoli in diverse serie televisive come Italia 1992, La dama velata, Non uccidere e pellicole In guerra per amore di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio e Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso. In più, è stata scelta da Gucci come testimonial, insieme ad altre modelle, della campagna Cruise Resort 2018. In parole povere, una donna dalle mille risorse che ha ancora tantissimo da dare!