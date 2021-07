Maria De Filippi, la sua prima comparsa in televisione: sembra un’altra VIDEO

Maria De Filippi è considerata una delle migliori conduttrici della Mediaset e il merito è soprattutto della sua indiscussa professionalità. Non tutti ricordano quando è comparsa per la prima volta davanti alle telecamere di un programma televisivo. Ecco il video che sta circolando da qualche giorno sui social.

La prima volta in televisione di Maria De Filippi

Maria De Filippi è convolata a nozze con Maurizio Costanzo nel 1995 e attualmente sono i genitori di Gabriele, un ragazzo al adottato nel periodo dell’adolescenza. All’inizio stesso lei aveva dichiarato che deve molto al marito per la carriera televisiva di successo, però con il passar del tempo ha dimostrato che sa cavarsela perfettamente da sola. Oltre a essere impeccabile in tutto quello che fa, è dotata anche di grande cultura, intelligenza e soprattutto di empatia. Grazie a lei le persone riescono ad osservare la realtà da un punto di vista diverso dal proprio perché lei con la sua dolcezza amplia gli orizzonti e lo dimostra soprattutto con gli ospiti di C’è posta per te. È la regina indiscussa della televisione e molti programmi televisivi sono stati proposti da lei: Uomini e Donne, Amici, Tu sì que vales, Temptation Island e tanti altri ancora. Di recente sta circolando su Instagram un video in cui compare per la prima volta in televisione.

“Non merito il vostro applauso”

Nel video compare una Maria De Filippi giovanissima e alle prime armi. La voce è diversa, ma sempre amorevole e gentile. Quando ha fatto il suo ingresso tutti hanno applaudito e lei con tanta umiltà ha detto che non era necessario. Infatti ha voluto dedicarlo alla conduttrice del programma che ha sostituito perché in congedo di maternità: “Io vi confesso un segreto…l’applauso mi imbarazza, non ho nessun motivo di averlo. E’ la prima volta che conduco un programma…invece c’è una persona che si merita questo applauso ed è la conduttrice dell’anno scorso…”. Come suo solito si è seduta tra le persone del pubblico, caratteristica tipica della conduttrice. Basta pensare quando si siede sulle scale nello studio di Uomini e Donne. Tutti concordano nel dire che ha la stessa eleganza di oggi, lo stesso stile impeccabile e la stessa indole materna che accompagna i partecipanti dei suoi programmi dall’inizio alla fine.

“Maurizio è un bugiardo”

Durante un intervista a Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, la De Filippi ha fatto una dichiarazione inaspettata su Maurizio Costanzo: “E’ bugiardo…E’ entrata nella nostra vita una nutrizionista molto brava…lui baratta con questa signora una serie di cose…alla fine questa signora ha ceduto la sera e lui la sera ha un po’ di cioccolato dopo cena…ho scoperto che in ufficio ha lo stesso gelato“. Come sempre regala sorrisi a tutti coloro che la seguono.

